15:20
16 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА ЗЕЛЕНСЬКОГО І ТРАМПА АННА СКОРОХОД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін планує втечу. Скандальна форма російських футболістів
      Вєсті Кремля
      21:12, 15 листопада
      Вєсті.UA: Дубінський замінить Ляшка у Раді. Шуфрич переписує історію
      Вєсті.UA
      20:43, 15 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА ЗЕЛЕНСЬКОГО І ТРАМПА АННА СКОРОХОД

      Услід за Соколовою до підтримки Асєєва долучився Сенцов

      722 Читать новость на русском
      Олег Сенцов підтримав Станіслава Асєєва / Твіттер @MaryanaDrach1

      Олег Сенцов, український митець і колишній бранець Кремля, приєднався у Лондоні до акції на підтримку журналіста Станіслава Асєєва. Його утримують заручником на окупованій Донеччині.

      Директор української служби "Радіо Свобода" Мар'яна Драч розповіла у твіттері, що Олег Сенцов взяв участь у заході Пен-клубу в Лондоні. Власне, захід і розпочався з флешмобу на підтримку Асєєва.

      Читайте також: Сенцов отримав премію імені Магнітського: "Тепер у Росії бояться вбивати людей"

      З кінця 80-х років ХХ століття за ініціативи Міжнародного ПЕН-клубу 15 листопада відзначають як День ув'язненого письменника або День порожніх стільців. Саме порожні стільці на правозахисних акціях цього дня символізують людей, які не можуть фізично бути там через ув'язнення, переслідування чи зникнення. 

      У Києві 15 листопада відбувся день соборності з політв'язнем Станіславом Асєєвим. Підтримати його прийшло кількадесят людей, серед яких – колишні бранці Кремля та відома ведуча Яніна Соколова.

      Хто такий Станіслав Асєєв? Це журналіст, який працював в окупованому Донецьку під псевдонімом "Станіслав Васін". Асєєв висвітлював правдиву ситуацію на окупованих територіях. У травні 2017 року його захопили бойовики так званої "ДНР", а у жовтні 2019 журналіста засудили до 15 років ув'язнення "за шпигунство, екстремізм і заклики проти територіальної цілісності".

      Світова акція #FreeAseyev почалася 15 листопада. Відбувалася вона і в Україні, і у США, і в Європі. Учасники акцій закликають владу не забувати про справи ув'язнених письменників і журналістів, а навпаки – використовувати будь-яку нагоду, аби їх звільнити.

      Масштабний потоп у Венеції: як місто на воді йде під воду
      сьогодні
      6565
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Україна – Росія Олег Сенцов Окуповані території Українці в полоні РФ Журналісти
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хто проплатив американських лобістів Порошенка: неочікувані деталі
      сьогодні , 15:00 Хто проплатив американських лобістів Порошенка: неочікувані деталі
      Сергій Лещенко 215
      Які діють штрафи за перевезення дітей без автокрісел у світі: інфографіка
      сьогодні , 14:50 Які діють штрафи за перевезення дітей без автокрісел у світі: інфографіка
      Анастасія Зазуляк 2982
      Масштабний потоп у Венеції: як місто на воді йде під воду
      сьогодні , 13:18 Масштабний потоп у Венеції: як місто на воді йде під воду
      Наталя Боднар 6565
      18-річна чемпіонка України з боксу Аміна Булах трагічно загинула, потрапивши під поїзд
      сьогодні , 13:05 18-річна чемпіонка України з боксу Аміна Булах трагічно загинула, потрапивши під поїзд
      Вісент Луїс 16086
      День працівників радіо і ТБ: підбірка найепічніших курйозів у прямому ефірі
      сьогодні , 13:01 День працівників радіо і ТБ: підбірка найепічніших курйозів у прямому ефірі
      Юліана Вінтюк 10460
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук