Услід за Соколовою до підтримки Асєєва долучився Сенцов

Олег Сенцов, український митець і колишній бранець Кремля, приєднався у Лондоні до акції на підтримку журналіста Станіслава Асєєва. Його утримують заручником на окупованій Донеччині.

Директор української служби "Радіо Свобода" Мар'яна Драч розповіла у твіттері, що Олег Сенцов взяв участь у заході Пен-клубу в Лондоні. Власне, захід і розпочався з флешмобу на підтримку Асєєва.

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З кінця 80-х років ХХ століття за ініціативи Міжнародного ПЕН-клубу 15 листопада відзначають як День ув'язненого письменника або День порожніх стільців. Саме порожні стільці на правозахисних акціях цього дня символізують людей, які не можуть фізично бути там через ув'язнення, переслідування чи зникнення.

Oleg Sentsov urges to release #FreeAseyev Олег Сенцов закликає звільнити Станіслава Асєєва #journalismisnotacrime pic.twitter.com/X7EozBEJV1 — Maryana Drach (@MaryanaDrach1) November 15, 2019

Олег Сенцов у Лондоні: вести переговори з Путіним потрібно, зокрема для того, щоб звільнити таких як Станіслав Асєєв #FreeAseyev pic.twitter.com/vVKyuwQ19Y — Maryana Drach (@MaryanaDrach1) November 15, 2019

PEN International evening in London with Oleg Sentsov has started with flashmob #FreeAseyev pic.twitter.com/CnqqyaJRiT — Maryana Drach (@MaryanaDrach1) November 15, 2019

У Києві 15 листопада відбувся день соборності з політв'язнем Станіславом Асєєвим. Підтримати його прийшло кількадесят людей, серед яких – колишні бранці Кремля та відома ведуча Яніна Соколова.

Хто такий Станіслав Асєєв? Це журналіст, який працював в окупованому Донецьку під псевдонімом "Станіслав Васін". Асєєв висвітлював правдиву ситуацію на окупованих територіях. У травні 2017 року його захопили бойовики так званої "ДНР", а у жовтні 2019 журналіста засудили до 15 років ув'язнення "за шпигунство, екстремізм і заклики проти територіальної цілісності".

Світова акція #FreeAseyev почалася 15 листопада. Відбувалася вона і в Україні, і у США, і в Європі. Учасники акцій закликають владу не забувати про справи ув'язнених письменників і журналістів, а навпаки – використовувати будь-яку нагоду, аби їх звільнити.