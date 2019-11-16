Приклад боротьби, він потрібен Україні, – Яніна Соколова підтримала політв'язня Асєєва

У Києві пройшов день соборності з політв'язнем Станіславом Асєєвим. Підтримати його прийшло кілька десятків людей, серед яких колишні бранці та відома ведуча Яніна Соколова.

На сцені встановили символічний порожній стілець, де мав би сидіти ув'язнений журналіст. Таких стільців було кілька – на згадку про авторів, які не могли бути присутні через ув’язнення, переслідування чи зникнення.

Важливо! На коліна – тільки перед Богом, – політв’язень Приходько звернувся до українців з-за ґрат: фото

На сцені виступали знайомі Асеєва та непересічні особистості, а просто небайдужі читали фрагменти з його текстів та виконували на його честь пісні.

Станіслав Асеєв – це приклад боротьби, адже від самого початку російської агресії він писав свої матеріали для багатьох українських видань. Це надзвичайно сміливий хлопець і він потрібен Україні тут, а не в лапах терористів,

– заявила Соколова.

А колишній політв'язень, викладач Асєєва Ігор Козловський додав, що він намагається визволити наших хлопців з полону, тому для нього це не просто акція, це скоріш обов'язок.



Станіслав Асєєв

Станіслав Асєєв працював в окупованому Донецьку як журналіст під псевдонімом Станіслав Васін – висвітлював правду про окуповані території. Проте у травні 2017 року його ув'язнили бойовики так званої "ДНР". Цьогоріч у жовтні журналіста засудили до 15 років ув’язнення – за шпигунство, екстримізм і заклики проти територіальної цілісності.