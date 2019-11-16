Пример борьбы, он нужен Украине, – Янина Соколова поддержала политзаключенного Асеева

В Киеве прошел день Соборности с политзаключенным Станиславом Асеевым. Поддержать его пришли несколько десятков человек, среди которых бывшие пленники и известная ведущая Янина Соколова.

На сцене установили символический пустой стул, где должен сидеть заключенный журналист. Таких стульев было несколько – в память об авторах, которые не могли присутствовать из-за заключения, преследования или исчезновения.

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На сцене выступали знакомые Асеева и незаурядные личности, а просто неравнодушные читали фрагменты из его текстов и исполняли в его честь песни.

Станислав Асеев – это пример борьбы, ведь от самого начала российской агрессии он писал свои материалы для многих украинских изданий. Это чрезвычайно смелый парень, и он нужен Украине здесь, а не в лапах террористов,

– заявила Соколова.

А бывший политзаключенный, преподаватель Асеева Игорь Козловский добавил, что он пытается вызволить наших ребят из плена, поэтому для него это не просто акция, это скорее обязанность.



Станислав Асеев

Станислав Асеев работал в оккупированном Донецке как журналист под псевдонимом Станислав Васин – освещал правду об оккупированных территориях. Однако в мае 2017 года его посадили боевики так называемой "ДНР". В этом году в октябре журналиста приговорили к 15 годам заключения за шпионаж, экстримизм и призывы против территориальной целостности.