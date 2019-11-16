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      Пример борьбы, он нужен Украине, – Янина Соколова поддержала политзаключенного Асеева

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      Пример борьбы, он нужен Украине, – Янина Соколова поддержала политзаключенного Асеева / Фото из соцсетей

      В Киеве прошел день Соборности с политзаключенным Станиславом Асеевым. Поддержать его пришли несколько десятков человек, среди которых бывшие пленники и известная ведущая Янина Соколова.

      На сцене установили символический пустой стул, где должен сидеть заключенный журналист. Таких стульев было несколько – в память об авторах, которые не могли присутствовать из-за заключения, преследования или исчезновения.

      Важно! На колени – только перед Богом, – политзаключенный Приходько обратился к украинцам из-за решетки: фото

      На сцене выступали знакомые Асеева и незаурядные личности, а просто неравнодушные читали фрагменты из его текстов и исполняли в его честь песни.

      Станислав Асеев – это пример борьбы, ведь от самого начала российской агрессии он писал свои материалы для многих украинских изданий. Это чрезвычайно смелый парень, и он нужен Украине здесь, а не в лапах террористов,
      – заявила Соколова.

      А бывший политзаключенный, преподаватель Асеева Игорь Козловский добавил, что он пытается вызволить наших ребят из плена, поэтому для него это не просто акция, это скорее обязанность.

      Станіслав Асєєв
      Станислав Асеев

      Станислав Асеев работал в оккупированном Донецке как журналист под псевдонимом Станислав Васин – освещал правду об оккупированных территориях. Однако в мае 2017 года его посадили боевики так называемой "ДНР". В этом году в октябре журналиста приговорили к 15 годам заключения за шпионаж, экстримизм и призывы против территориальной целостности.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Украина – Россия Журналисты Украинцы в плену РФ Новости Украины Заложники
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