Вслед за Соколовой к поддержке Асеева присоединился Сенцов

Олег Сенцов, украинский режиссер и бывший пленник Кремля, присоединился в Лондоне к акции в поддержку журналиста Станислава Асеева. Он содержится заложником на оккупированной Донетчине.

Директор украинской службы "Радио Свобода" Марьяна Драч рассказала в твиттере, что Олег Сенцов принял участие в мероприятии Пен-клуба в Лондоне. Собственно, мероприятие и началось с флешмоба в поддержку Асеева.

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С конца 80-х годов ХХ века по инициативе Международного ПЕН-клуба 15 ноября отмечают как День заключенного писателя или День пустых стульев. Именно пустые стулья на правозащитных акциях в этот день символизируют людей, которые не могут физически быть там из-за заключения, преследования или исчезновения.

Oleg Sentsov urges to release #FreeAseyev Олег Сенцов закликає звільнити Станіслава Асєєва #journalismisnotacrime pic.twitter.com/X7EozBEJV1 — Maryana Drach (@MaryanaDrach1) November 15, 2019

Олег Сенцов у Лондоні: вести переговори з Путіним потрібно, зокрема для того, щоб звільнити таких як Станіслав Асєєв #FreeAseyev pic.twitter.com/vVKyuwQ19Y — Maryana Drach (@MaryanaDrach1) November 15, 2019

PEN International evening in London with Oleg Sentsov has started with flashmob #FreeAseyev pic.twitter.com/CnqqyaJRiT — Maryana Drach (@MaryanaDrach1) November 15, 2019

В Киеве 15 ноября состоялся день соборности с политзаключенным Станиславом Асеевым. Поддержать его пришли несколько десятков человек, среди которых – бывшие пленники Кремля и известная ведущая Янина Соколова.

Кто такой Станислав Асеев?Это журналист, который работал в оккупированном Донецке под псевдонимом "Станислав Васин". Асеев освещал истинную ситуацию на оккупированных территориях. В мае 2017 года его захватили боевики так называемой "ДНР", а в октябре 2019 года журналиста приговорили к 15 годам заключения "за шпионаж, экстремизм и призывы против территориальной целостности".

Мировая акция #FreeAseyev началась 15 ноября. Происходила она и в Украине, и в США, и в Европе. Участники акций призывают власти не забывать о делах заключенных писателей и журналистов, а наоборот – использовать любую возможность, чтобы их освободить.