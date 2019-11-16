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      Вслед за Соколовой к поддержке Асеева присоединился Сенцов

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      Олег Сенцов поддержал Станислава Асеева / Твиттер @MaryanaDrach1

      Олег Сенцов, украинский режиссер и бывший пленник Кремля, присоединился в Лондоне к акции в поддержку журналиста Станислава Асеева. Он содержится заложником на оккупированной Донетчине.

      Директор украинской службы "Радио Свобода" Марьяна Драч рассказала в твиттере, что Олег Сенцов принял участие в мероприятии Пен-клуба в Лондоне. Собственно, мероприятие и началось с флешмоба в поддержку Асеева.

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      С конца 80-х годов ХХ века по инициативе Международного ПЕН-клуба 15 ноября отмечают как День заключенного писателя или День пустых стульев. Именно пустые стулья на правозащитных акциях в этот день символизируют людей, которые не могут физически быть там из-за заключения, преследования или исчезновения.

      В Киеве 15 ноября состоялся день соборности с политзаключенным Станиславом Асеевым. Поддержать его пришли несколько десятков человек, среди которых – бывшие пленники Кремля и известная ведущая Янина Соколова.

      Кто такой Станислав Асеев?Это журналист, который работал в оккупированном Донецке под псевдонимом "Станислав Васин". Асеев освещал истинную ситуацию на оккупированных территориях. В мае 2017 года его захватили боевики так называемой "ДНР", а в октябре 2019 года журналиста приговорили к 15 годам заключения "за шпионаж, экстремизм и призывы против территориальной целостности".

      Мировая акция #FreeAseyev началась 15 ноября. Происходила она и в Украине, и в США, и в Европе. Участники акций призывают власти не забывать о делах заключенных писателей и журналистов, а наоборот – использовать любую возможность, чтобы их освободить.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Оккупированные территории Олег Сенцов Журналисты Украинцы в плену РФ
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