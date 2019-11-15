Сенцов получил премию имени Магнитского: "Теперь в России боятся убивать людей"

Освобожденный из русского плена украинский режиссер Олег Сенцов 14 ноября получил в Лондоне международную премию имени Сергея Магнитского. Эту награду Сенцову присудили еще в 2018 году, но режиссер тогда еще был в плену, поэтому не мог получить ее лично.

"Благодаря Магнитскому, российская система не стала мягче, но теперь они боятся убивать людей. Возможно, благодаря Сергею я и остался жив", – сказал Сенцов на вручении премии.

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Он отметил, что внимание всего мира сегодня должно быть приковано к невинным, которые прямо сейчас сидят в российских тюрьмах.

Режиссер также поделился в своем фейсбуке фотографиями с награждения. Вместе с Сенцовым на событии была его дочь Алина.

Добавим, что в 2018 году лауреатами премии Магнитского также стали правозащитница Зоя Светова, гватемальские юристы Жозе Роландо Альварадо и Виктория Сандовал, британский журналист Элиот Хиггинс, российский оппозиционер Алексей Навальный. Посмертно наградой отметили американского сенатора Джона Маккейна.

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За что присуждают премию имени Магнитского?

Премия имени Магнитского была основана в 2015 году. Она присуждается за выдающиеся заслуги в области журналистских расследований, за достижения в области защиты прав человека, за выдающийся вклад в глобальную кампанию по делу Магнитского, за лучшую адвокатскую деятельность по защите прав человека не только в России, но и в других странах.

В 2015 году премия была вручена впервые – посмертно ее присудили убитому российскому оппозиционеру Борису Немцову.

Кто такой Сергей Магнитский?

Российский юрист, умер в 2009 году в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет от сердечных проблем. Российские правозащитники утверждают, что представители власти сознательно игнорировали плохое состояние здоровья Магнитского, чтобы заставить замолчать юриста о выявленных им налоговых злоупотреблениях работниками правоохранительных органов.