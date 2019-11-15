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      Сенцов отримав премію імені Магнітського: "Тепер у Росії бояться вбивати людей"

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      Олегові Сенцову вручили премію імені Магнітського
      Олегові Сенцову вручили премію імені Магнітського / Фейсбук-сторінка Олега Сенцова

      Звільнений з російського полону український режисер Олег Сенцов 14 листопада отримав у Лондоні міжнародну премію імені Сергія Магнітського. Цю нагороду Сенцову присудили ще у 2018 році, але режисер тоді ще був у полоні, тож не міг отримати її особисто.

      "Дякуючи Магнітському, російська система не стала м‘якшою, але тепер вони бояться вбивати людей. Можливо, завдяки Сергію я і залишився живим", – сказав Сенцов на врученні премії.

      Дивіться фото: Пристайко подарував Сенцову режисерський стілець із написом "свобода"

      Він наголосив, що увага всього світу сьогодні має бути прикута до невинних, які прямо зараз сидять у російських в'язницях.

      Режисер також поділився у своєму фейсбуці фотознімками на нагородження. Разом із Сенцовим на події була його донька Аліна.

      Додамо, що у 2018 році лауреатами премії Магнітського також стали правозахисниця Зоя Свєтова, гватемальські юристи Жозе Роландо Альварадо і Вікторія Сандовал, британський журналіст Еліот Хіггінс, російський опозиціонер Олексій Навальний. Посмертно нагородою відзначили американського сенатора Джона Маккейна.

      Читайте також: Якщо не президент зламає систему, а система зламає його, я не промовчу, – Сенцов

      За що присуджують премію імені Магнітського?

      Премія імені Магнітського була заснована в 2015 році. Вона присуджується за видатні заслуги у сфері журналістських розслідувань, за досягнення в галузі захисту прав людини, за видатний внесок у глобальну кампанію у справі Магнітського, за кращу адвокатську діяльність по захисту прав людини не тільки в Росії, але і в інших країнах.

      У 2015 році премія була вручена вперше – посмертно її присудили вбитому російському опозиціонеру Борису Нємцову.

      Хто такий Сергій Магнітський? Російський юрист, який помер у 2009 році у слідчому ізоляторі в Москві у віці 37 років від серцевих проблем. Російські правозахисники стверджують, що представники влади свідомо ігнорували поганий стан здоров'я Магнітського, щоб змусити замовкнути юриста щодо виявлених ним податкових зловживань працівниками правоохоронних органів.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Олег Сенцов Лондон Нагороди Українці в полоні РФ Новини Росії Україна – Росія
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