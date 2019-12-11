Сенцов відверто розповів, чи збирається іти в політику
Колишній політв'язень вважає, що це велике і дуже брудне корито. Втім, попри все, він і надалі збирається займатися громадянською діяльністю.
Олег Сенцов зустрівся з ветеранами війни на Донбасі та понад 2 години відповідав на їхні запитання, інформує The Бабель.
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Я не збираюся в політику, як би хто цього не хотів. Я не хочу в це брудне корито,
– відверто зізнався режисер.
Він додав: аби стрибати у це "корито" потрібне сильне бажання, а такого у нього немає.
Я продовжу займатися громадянською діяльністю. Мені подобається робити це без офіціозу, бо тоді я вільний від усіх,
– наголосив Сенцов.
До речі, днями колишній бранець Кремля став на військовий облік і став солдатом запасу.
Що відомо про неволю Олега Сенцова:
- Його разом з іншим проукраїнським активістом Олександром Кольченком затримали 10 травня 2014 року в анексованому Криму.
- Обидвох чоловіків звинуватили у підготовці терактів на окупованому півострові;
- У 2015 році російський суд виніс Сенцову вирок у вигляді 20 років колонії суворого режиму, а Кольченку – 10 років.
- У 2018 році Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх політв'язнів Кремля. Він також написав заповіт на творчість у разі своєї смерті. Політв’язень припинив голодування аж після 145 днів з його початку через загрозу примусового годування;
- З полону Сенцов повернувся 7 вересня 2019 року в межах обміну України з Росією утримуваними особами за формулою "35 на 35". Разом з Сенцовим того дня з полону повернувся Кольченко та ще 33 українців.