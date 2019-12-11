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      Сенцов відверто розповів, чи збирається іти в політику

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      Олег Сенцов / Getty images

      Колишній політв'язень вважає, що це велике і дуже брудне корито. Втім, попри все, він і надалі збирається займатися громадянською діяльністю.

      Олег Сенцов зустрівся з ветеранами війни на Донбасі та понад 2 години відповідав на їхні запитання, інформує The Бабель.

      Це цікаво: Путін накине Донбас на Україну як нашийник, за який потім смикатиме, – Сенцов

      Я не збираюся в політику, як би хто цього не хотів. Я не хочу в це брудне корито,
      – відверто зізнався режисер.

      Він додав: аби стрибати у це "корито" потрібне сильне бажання, а такого у нього немає.

      Я продовжу займатися громадянською діяльністю. Мені подобається робити це без офіціозу, бо тоді я вільний від усіх,
      – наголосив Сенцов.

      До речі, днями колишній бранець Кремля став на військовий облік і став солдатом запасу.

      Що відомо про неволю Олега Сенцова:

      • Його разом з іншим проукраїнським активістом Олександром Кольченком затримали 10 травня 2014 року в анексованому Криму.
      • Обидвох чоловіків звинуватили у підготовці терактів на окупованому півострові;
      • У 2015 році російський суд виніс Сенцову вирок у вигляді 20 років колонії суворого режиму, а Кольченку – 10 років.
      • У 2018 році Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх політв'язнів Кремля. Він також написав заповіт на творчість у разі своєї смерті. Політв’язень припинив голодування аж після 145 днів з його початку через загрозу примусового годування;
      • З полону Сенцов повернувся 7 вересня 2019 року в межах обміну України з Росією утримуваними особами за формулою "35 на 35". Разом з Сенцовим того дня з полону повернувся Кольченко та ще 33 українців.
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      сьогодні
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Олег Сенцов Українці в полоні РФ
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