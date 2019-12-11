Сенцов відверто розповів, чи збирається іти в політику

Колишній політв'язень вважає, що це велике і дуже брудне корито. Втім, попри все, він і надалі збирається займатися громадянською діяльністю.

Олег Сенцов зустрівся з ветеранами війни на Донбасі та понад 2 години відповідав на їхні запитання, інформує The Бабель.

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Я не збираюся в політику, як би хто цього не хотів. Я не хочу в це брудне корито,

– відверто зізнався режисер.

Він додав: аби стрибати у це "корито" потрібне сильне бажання, а такого у нього немає.

Я продовжу займатися громадянською діяльністю. Мені подобається робити це без офіціозу, бо тоді я вільний від усіх,

– наголосив Сенцов.

До речі, днями колишній бранець Кремля став на військовий облік і став солдатом запасу.

Що відомо про неволю Олега Сенцова: