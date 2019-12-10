Путін заявив про можливість нової "Сребриниці" на Донбасі

Господар Кремля Володимир Путін вважає, якщо офіційний Київ установить повний контроль на кордоні з Росією, це може призвести до геноциду на Донбасі. Свою думку він аргументує тим, що в Україні ще досі немає закону про амністію.

Під час зустрічі з Радою з прав людини при президенті російський президент зауважив, що можливе переслідування людей, які проживають у фейкових "ЛНР" і "ДНР", було однією з тем його розмови з українським колегою Володимиром Зеленським у межах нормандського саміту в Парижі, передає інформаційна агенція "Интерфакс".

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Досі не ухвалено закон про амністію. У 2015 році ще домовилися, рішення є якісь, але нічого не діє. І українська сторона весь час ставить питання: дайте нам можливість закрити кордон військами,

– заявив Путін.

Водночас господар Кремля порівняв імовірний геноцид на українському південному сході з масовим вбивством боснійських мусульман в Сребрениці під час розпаду колишньої Югославії.

"Але я уявляю, що далі почнеться. Сребрениця буде", – додав російський лідер.

Що відомо про різанину або геноцид у Сребриниці? Мовиться про масове вбивство мусульман у липні 1995 року. Його вважають одним із найкривавіших епізодів боснійської війни 1992 – 1995 років. Також це наймасовіше вбивство в Європі після закінчення Другої світової війни.



Цим подіям передувало створення Сребреніцкого анклаву, який згодом Радбез ООН оголосив "зоною безпеки". У 1995 році його взяла армія боснійських сербів. За різними оцінками, там було вбито 7 – 8 тисяч боснійських мусульман.

Кордон

На пресконференції за підсумками нормандського саміту український президент Володимир Зеленський підкреслював, що у нього з президентом Росії – різний погляд щодо передачі кордону. Так, Путін говорить, що, відповідно до мінських угод, передача кордону має відбутися після виборів. Натомість український президент порушує питання, щоб передача кордону була до проведення місцевих виборів.

Амністія

Міністр оборони України Андрій Загороднюк раніше заявив, що проросійські бойовики, які брали участь у бойових діях на Донбасі, не можуть розраховувати на амністію. Згодом головний військовий прокурор Віктор Чумак пояснив, що амністію можуть застосувати лише до тих бойовиків, які не скоювали важких або особливо важких злочинів.



Крім того, заступник міністра закордонних справ Василь Боднар розповідав, що Україна вже ухвалила усі необхідні законодавчі зміни для амністії. Втім під неї потраплять не усі бойовики, а лише ті, хто не брали участі у важких злочинах.

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