Путин заявил о возможности новой "Сребреницы" на Донбассе

Хозяин Кремля Владимир Путин считает, что если официальный Киев установит полный контроль на границе с Россией, это может привести к геноциду на Донбассе. Свое мнение он аргументирует тем, что в Украине до сих пор нет закона об амнистии.

Во время встречи с Советом по правам человека при президенте российский президент отметил, что возможное преследование людей, проживающих в фейковых "ЛНР" и "ДНР", было одной из тем его разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским в пределах нормандского саммита в Париже, передает информационное агентство "Интерфакс".

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До сих пор не принят закон об амнистии. В 2015 году еще договорились, решения есть какие-то, но ничего не действует. И украинская сторона все время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками,

– заявил Путин.

В то же время хозяин Кремля сравнил возможный геноцид на украинском юго-востоке с массовым убийством боснийских мусульман в Сребренице во время распада бывшей Югославии.

"Но я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет", – добавил российский лидер.

Что известно о резне или геноциде в Сребренице?

Говорится о массовом убийстве мусульман в июле 1995 года. Его считают одним из самых кровавых эпизодов боснийской войны 1992 – 1995 годов. Также это самое массовое убийство в Европе после окончания Второй мировой войны.



Этим событиям предшествовало создание Сребреницкого анклава, который впоследствии Совбез ООН объявил "зоной безопасности". В 1995 году его взяла армия боснийских сербов. По разным оценкам, там были убиты 7 – 8 тысяч боснийских мусульман.

Граница

На пресс-конференции по итогам нормандского саммита украинский президент Владимир Зеленский подчеркивал, что у него с президентом России – разный взгляд о передаче границы. Так, Путин говорит, что, согласно минским соглашениям, передача границы должна произойти после выборов. Зато украинский президент ставит вопрос, чтобы передача границы была до проведения местных выборов.

Амнистия

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк ранее заявил, что пророссийские боевики, участвовавшие в боевых действиях на Донбассе, не могут рассчитывать на амнистию. Впоследствии главный военный прокурор Виктор Чумак пояснил, что амнистию могут применить лишь к тем боевикам, которые не совершали тяжких или особо тяжких преступлений.

Кроме того, заместитель министра иностранных дел Василий Боднар рассказывал, что Украина уже приняла все необходимые законодательные изменения для амнистии. Впрочем, под нее попадут не все боевики, а только те, кто не участвовал в тяжких преступлениях.

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О чем договорилась нормандская четверка в Париже