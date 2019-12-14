Сербия прокомментировала скандальный визит "представителей Крыма" в Белград

На протест МИД Украины относительно визита представителей оккупационной администрации Крыма в Белград 13 декабря отреагировал министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. Он заявил, что "Сербия уважает территориальную целостность Украины".

О реакции правительства Сербии на визит "представителей Крыма" в Белград сообщило " Радио Свобода ".

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Сербия уважает территориальную целостность Украины. Поэтому никто из представителей исполнительной власти не встречался с "делегацией Крыма",

– сказал глава МИД Сербии Ивица Дачич.

Чиновник добавил, что с "политическими деятелями" с аннексированного Россией Крыма встречались в Белграде в помещении парламента Сербии только представители двух оппозиционных партий.

О каком скандале между Украиной и Сербией речь

С 4 по 7 декабря Сербию посещали "представители Крыма", среди которых – заместитель председателя комитета по иностранным делам Госдумы РФ и бывший российский "прокурор Крыма" Наталья Поклонская, а также заместитель главы российского оккупационного правительства в Крыму Георгий Мурадов.

6 декабря российская колаборантка Поклонская на встрече с сербскими депутатами парламента убеждала, что "Крым и Севастополь – действительно Россия".

11 декабря МИД Украины направило в Сербии ноту протеста из-за "визита представителей оккупационной администрации Крыма в Белград".