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      Сербия прокомментировала скандальный визит "представителей Крыма" в Белград

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      Ивица Дачич – глава МИД Сербии / msp.gov.rs

      На протест МИД Украины относительно визита представителей оккупационной администрации Крыма в Белград 13 декабря отреагировал министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. Он заявил, что "Сербия уважает территориальную целостность Украины".

      О реакции правительства Сербии на визит "представителей Крыма" в Белград сообщило "Радио Свобода".

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      Сербия уважает территориальную целостность Украины. Поэтому никто из представителей исполнительной власти не встречался с "делегацией Крыма",
      – сказал глава МИД Сербии Ивица Дачич.

      Чиновник добавил, что с "политическими деятелями" с аннексированного Россией Крыма встречались в Белграде в помещении парламента Сербии только представители двух оппозиционных партий.

      О каком скандале между Украиной и Сербией речь

      • С 4 по 7 декабря Сербию посещали "представители Крыма", среди которых – заместитель председателя комитета по иностранным делам Госдумы РФ и бывший российский "прокурор Крыма" Наталья Поклонская, а также заместитель главы российского оккупационного правительства в Крыму Георгий Мурадов.
      • 6 декабря российская колаборантка Поклонская на встрече с сербскими депутатами парламента убеждала,  что "Крым и Севастополь – действительно Россия".
      • 11 декабря МИД Украины направило в Сербии ноту протеста из-за "визита представителей оккупационной администрации Крыма в Белград".

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Сербия Новости политики МИД Украины Новости Крыма Аннексия Крыма
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