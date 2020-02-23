Українські прикордонники знову завернули російських пропагандистів: деталі

Двоє російських пропагандистів, які раніше відвідували анексований Крим, намагалися потрапити і в материкову Україну. Втім після прибуття до Києва рейсом з Мінська українські прикордонники побажали їм щасливої дороги і відправили зворотнім рейсом.

Обом відмовили у перетині кордону та заборонили в'їзд в Україну на 3 роки, повідомляє Держприкордонслужба.

До слова: В Україну не пустили пропагандистів з РФ, які хотіли вчити українців маніпулювати: відео

Одним з нелегальних їздаків у Крим був 34-річний російський письменник і журналіст з Санкт-Петербурга. Він приїхав до України, щоб читати лекції про пошук натхнення, але, от біда, до цього незаконно "шукав натхнення" на окупованому півострові.

Тим самим рейсом і з тією ж метою в Україну прилітала також 37-річна москвичка. Полетіла. Вона забезпечує комуніакацію групи компаній, які ведуть незаконну діяльність у Криму. Крім того, часто постить фото з незаконною символікою і зброєю.

Що потрібно зробити, щоб нарватися на заборону в'їзду в Україну?Фактично, в'їзд росіянам в Україну найчастіше забороняють через незнання географії. Ті, чомусь називаючи Крим "нашим" або "расійскім", незаконно перетинають кордон півострова, не повідомляючи про це українську владу.



Хоча російські пропагандисти вже неодноразово попадалися на такому промаху, та все ніяк не беруть до рук атласи і навіть не думають підтягувати свої знання з географії.