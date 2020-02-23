Украинские пограничники снова завернули российских пропагандистов: детали

Двое российских пропагандистов, которые ранее посещали аннексированный Крым, пытались попасть и в материковую Украину. Впрочем по прибытии в Киев рейсом из Минска украинские пограничники пожелали им счастливого пути и отправили обратным рейсом.

Обоим отказали в пересечении границы и запретили въезд в Украину на 3 года, сообщает Госпогранслужба.

К слову: В Украину не пустили пропагандистов из РФ, которые хотели учить украинцев манипулировать: видео

Одним из нелегальных ездоков в Крым был 34-летний российский писатель и журналист из Санкт-Петербурга. Он приехал в Украину, чтобы читать лекции о поиске вдохновения, но, вот беда, до этому незаконно "искал вдохновения" на оккупированном полуострове.

Тем же рейсом и с той же целью в Украину прилетала также 37-летняя москвичка. Полетела. Она обеспечивает коммуникацию группы компаний, ведущих незаконную деятельность в Крыму. Кроме того, часто постит фото с незаконной символикой и оружием.

Что нужно сделать, чтобы нарваться на запрет въезда в Украину?

Фактически, въезд россиянам в Украине чаще всего запрещают из-за незнания географии. Те, почему-то называя Крым "нашим" или "рассийским", незаконно пересекают границу полуострова, не сообщая об этом украинской власти.



Хотя российские пропагандисты уже неоднократно попадались на таком промахе, но все никак не берут в руки атласы и даже не думают подтягивать свои знания по географии.