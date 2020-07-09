Сербські журналісти 9 липня поширили інформацію про причетність українських громадян до масових протестів у Белграді. Українські дипломати назвали такі заяви фейком.

Посольство України у Сербії заперечило інформацію про українців до заворушень у сербській столиці. Відповідну заяву опублікували на сайті посольства.

До теми У Сербії продовжилися протести, опозиція вдруге штурмувала парламент: відео, фото

Що відомо про "фейки" про українців на протестах у Белграді

Українські дипломати не назвали конкретних ЗМІ, але 9 липня саме в сербській газеті Alo з'явилася публікація під назвою "Найманці з України знищили Белград! Нове одкровення про руйнівні протести демонстрантів".

Сербські журналісти стверджують, що в протестах в Белграді начебто брали участь найманці американської приватної військової компанії Blackwater та громадяни Сербії, які раніше воювали на Донбасі.

Інформацію миттю підхопили російські пропагандистські ЗМІ.

Україна заявила, що жодним чином не втручається у внутрішньополітичну ситуацію в Сербії. Посольство також закликало журналістів в Сербії не поширювати відверто брехливі дані.

Що відомо про масові заворушення в Сербії

У Сербії 8 липня продовжилися багатотисячні протести проти влади. Протести відбуваються на фоні оголошення комендантської години у столиці Белграді, а також і на політичному підґрунті – через поступки частково визнаному Косову.

Ввечері 7 липня на вулиці сербської столиці вийшли тисячі людей. Мітингувальники вимагали відставки президента.

Демонстранти кидали в поліцію каміння та фаєри, а також спробували штурмувати парламент. Для розгону людей сербські силовики застосували сльозогінний газ. Протестувальники спалили кілька автомобілів поліції.

Протести не стихли й 8 липня. Під проводом опозиції демонстранти спробували вдруге штурмувати будівлю парламенту.

Відзначимо, що введення коменданстької години – це лише привід для нової хвилі протестів. Насправді ж вони тривають у Сербії вже півтора року й мають здебільшого політичний характер. Усе через неоднозначне ставлення частини суспільства і влади до Республіки Косово.

Цікаво Через "російський Крим" на ярмарку до МЗС України викликали посла Сербії

Дивіться відео протестів у Белграді: