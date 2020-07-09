Сербські ЗМІ побачили "український слід" на протестах у Белграді: Україна назвала це фейком
Сербські журналісти 9 липня поширили інформацію про причетність українських громадян до масових протестів у Белграді. Українські дипломати назвали такі заяви фейком.
Посольство України у Сербії заперечило інформацію про українців до заворушень у сербській столиці. Відповідну заяву опублікували на сайті посольства.
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Що відомо про "фейки" про українців на протестах у Белграді
- Українські дипломати не назвали конкретних ЗМІ, але 9 липня саме в сербській газеті Alo з'явилася публікація під назвою "Найманці з України знищили Белград! Нове одкровення про руйнівні протести демонстрантів".
- Сербські журналісти стверджують, що в протестах в Белграді начебто брали участь найманці американської приватної військової компанії Blackwater та громадяни Сербії, які раніше воювали на Донбасі.
- Інформацію миттю підхопили російські пропагандистські ЗМІ.
Україна заявила, що жодним чином не втручається у внутрішньополітичну ситуацію в Сербії. Посольство також закликало журналістів в Сербії не поширювати відверто брехливі дані.
Що відомо про масові заворушення в Сербії
- У Сербії 8 липня продовжилися багатотисячні протести проти влади. Протести відбуваються на фоні оголошення комендантської години у столиці Белграді, а також і на політичному підґрунті – через поступки частково визнаному Косову.
- Ввечері 7 липня на вулиці сербської столиці вийшли тисячі людей. Мітингувальники вимагали відставки президента.
- Демонстранти кидали в поліцію каміння та фаєри, а також спробували штурмувати парламент. Для розгону людей сербські силовики застосували сльозогінний газ. Протестувальники спалили кілька автомобілів поліції.
- Протести не стихли й 8 липня. Під проводом опозиції демонстранти спробували вдруге штурмувати будівлю парламенту.
- Відзначимо, що введення коменданстької години – це лише привід для нової хвилі протестів. Насправді ж вони тривають у Сербії вже півтора року й мають здебільшого політичний характер. Усе через неоднозначне ставлення частини суспільства і влади до Республіки Косово.
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