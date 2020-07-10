Оголошення про комендантську годину і нові обмеження перед виборами викликали протести і навіть штурм парламенту. Щодо коронавірусу, то ситуація непроста і лікарні працюють на межі своїх можливостей.

Що відбувається в Сербії?

Щоб зупинити другу хвилю коронавірусу, президент Сербії Александр Вучіч у вівторок 6-го липня оголосив про нові обмеження. 9 липня влада передумала вводити комендантську годину. 24 канал розповідає подробиці.

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Саме це викликало масові простести спочатку в Белграді, потім у менших містах країни. Протестувальники билися з поліцією та навіть ненадовго захопили місцевий парламент – Скупшчину. Втім, поліція їх швидко витіснила, протест був подавлений, 23 людини затримані в столиці.

Лідер країни та міністр оборони звинуватили учасників акцій у бажанні почати громадянську війну та у відношенні до правих сил. Вучіч голосно проголосив, що акції "були організовані закордонними службами" і що на них постраждало 60 людей, з них 14 – стражі порядку. Є думка, що у натовп були "вбудовані" провокатори.

Вучіча також звинувачують у поганому менеджменті епідемії. Люди на акціях пояснювали свою логіку: не так проти відновлення карантину, як проти кроків, через які його довелося запроваджувати. І отут, вони впевнені, адміністрація Вучіча зробила помилки: вирішила таки проводити вибори та дозволити великі спортивні події. Опозиція планувала бойкотувати виборчий процес, бо не хотіла грати на руку президенту.

"Вся поліція робила трохи більше ніж потрібно, це надмірне використання сили", – розповів BBC Serbian досвідчений місцевий журналіст Олександр Васович. В місті Ніш поліцію закидували камінням, пляшками, запалювальною сумішшю. Центром протесту став місцевий відділок поліції. В Крагуєваці будівлі поліції та мерії зазнали пошкоджень. Вікна розбиті, всередині – локальні займання від фаєрів.

Ми б залишилися вдома ще три дні, не проблема. Але вони грають з нашими мізками та з правдою. Коли їм зручно провести вибори, тоді "корони" немає. Вони організовували футбольні та тенісні матчі, коли госпіталі – повні, – розповіла NYT Драгана Грнчарскі, менджерка подій індустрії моди.

Дійсно, ситуація непроста та лікарні наближаються до обмеження своїх можливостей.

Це визнав навіть президент, назвавши події на площі "тривожними та критичними". 11 людей померло. Тм не менш нічні клуби працювали вже без жодного соціального дистанціювання.

"Це від однієї крайності до іншої", – пояснила NYT Елена Василевич, експертка з балканських протестних рухів. Нормальних засобів вираження незгоди, окрім стихійних протестів, наразі немає. Якість демократії у Сербії впала з "вільної" до "частково вільної" за думкою Freedom House. "Потрібно мати чітку політичну артикуляцію та чіткий політичний наратив", – резюмує Елена Василевич.

Неспокій продовжувався навіть після того як Вучіч оголосив про відкликання рішення про закриття країни. Комендантської години, "скоріш за все не буде". Але для тих, хто не носить маску передбачені штрафи, години роботи нічних клубів будуть зменшені.

Згодом, фокус невдоволення змістився з власне обмежень до недемократичного правління Вучіча, який переслідує свободу слова та пресу. Дехто каже, що відповідь влади нагадала Сербії часи правління Слободана Мілошевіча у 1990х роках.

Коротка історія сербських протестів

Протистояння з поліцією було жорстким/Фото: Committee to protect journalists

У жорстокості поліції з 1990х нічого не змінилося, вважає Микола Ковачевич з правозахисної організації. Просто тепер підхід став "більш досконалим". Раніше у поліції було менше страху перед можливою відповідальністю. Тепер цей страх все ще є, але безкарність продовжується, розповів BBC Serbian Ковачевич.

Кривавий розгон в Белграді У 1991 році з казарм на вулиці Белграду виїхали танки, коли протестувальники проти Мілошевіча мали на меті захопити місцеві радіо та телебачення. Заворушення тривали цілий день. Поліція відкрила вогонь по групі демонстрантів, дехто загинув.

Поліцейські використовували сльозогінний газ і водомети. Всього постраждали 114 осіб, 58 поліцейських і 86 громадян, 158 осіб були заарештовані. У липневу ніч 2020 виїхали БТРи, кінна поліція і собаки. Деякі несли хрести і релігійні символи, закликаючи поліцію утриматися від насильства.

На протестах у Сербії часто можна побачити релігійні символи/Фото: Star Tribune

Подібних акцій як 7-го липня 2020 не було після 2000, кажуть активісти тих подій. Окремі спалахи були у 2014, 2019 роках та після проголошення незалежності Косова у 2008 році.

2008 вийшов урожайним на акції. Коли Приштина намагалась створити свою державу, в Белграді спалили посольства США та Німеччини, крали з магазинів, розгромили мечеть Дорколі. Інші дипломатичні установи теж постраждали. Сербія планує відновити перемовини по нормалізації відносин із самопроголошеним Косово найближчим часом.

Після цього в Белграді арештували Радована Караджича за звинуваченнями у військових злочинах та доставили до Міжнародного Трибуналу по колишній Югославії. Десятки людей постраждали під час сутичок та протестів (їх організувала Сербська радикальна партія нинішнього президента Вучіча у тому числі – 24).

Правозахисники заявляють, що на останніх мітингах поліція Сербії використовувала працівників у цивільному одязі, які зловживали силою щодо учасників акцій протесту. "І поліція і протестувальники створювали проблеми. Але поліція, як підготовлені профі, мали дотримуватися закону", – вважає Ковачевич. Постраждав міжнародний імідж Сербії.

Що буде далі?

Президенти Макрон та Вучіч створюють образ європейської Сербії / Фото: European Western Balkans

Багато хто вірить у те, що правляча партія дійсно надсилала хуліганів у натовп протестувальників. Але є й політична причина: тиск на ЄС. "Вучіч їде до Брюселю", – нагадав один з очільників руху "Вільні Громадяни" Павле Грбович. – "І перед цим з'являються кілька десятків хуліганів, на шкоду 99,5% людей. А потім Вучіч поскаржиться Європі на фашистів і запитає: ви хочете цих людей замість мене?".

Сербія вважається безпечною країною для ЄС, тож для її громадян кордони відкриті. Але не всі країни Союзу зробили це.

Карантин в Сербії

Незважаючи на протести, очільниця уряду Анна Брнабіч ввела у дію нові правила та обмеження. Тепер зібрання обмежені 10-ма людьми в приміщенні та на вулиці, а в будівлі (якщо це не жилий будинок – 24) людина може перебувати обмежену кількість часу. Робота з 21:00 по 6:00 має бути зупинена. Відкриті майданчики та сади можуть працювати до 23:00.

Щодо комендантської години, то для її введення потрібно оголосити надзвичайний стан, тоді як у Белграді діє лише надзвичайна ситуація (ситуація, яка подібна до київської – 24). Незрозуміло, чи змінять штаб, який відповідає за протидію COVID-19, хоча це була одна з вимог протесту. Серби вважають, що штаб занадто рано зняв обмеження та підігрував владі під час передвиборчої кампанії.

Наразі зрозумsло, що користуючись ситуацією, Вучіч буде посилювати свою владу в країні, показуючи себе Європі як сильного президента. Але всередині діяти більш авторитарно.