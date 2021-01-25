Сотни мигрантов захватили здание бывшего детсада в Париже
В Париже около 300 мигрантов заняли здание одного из неработающих детских садов. Они требуют предоставить им укрытие от холода и защиту в разгар пандемии коронавируса.
Мигранты заняли здание бывшего детсада в Париже: что известно
Большинство протестующих – это мигранты, которые в ноябре 2020 разбили палаточный лагерь на площади Республики в Париже. После этого их разогнала полиция. Об этом сообщают BFMTV и Figaro .
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В мэрии французской столицы заявили, что в ближайшее время им предоставят места для ночлега в двух школьных спортивных залах, поскольку помещение заброшенного детского сада не отапливается.
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