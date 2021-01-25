В Париже около 300 мигрантов заняли здание одного из неработающих детских садов. Они требуют предоставить им укрытие от холода и защиту в разгар пандемии коронавируса.

Мигранты заняли здание бывшего детсада в Париже: что известно

Большинство протестующих – это мигранты, которые в ноябре 2020 разбили палаточный лагерь на площади Республики в Париже. После этого их разогнала полиция. Об этом сообщают BFMTV и Figaro .

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В мэрии французской столицы заявили, что в ближайшее время им предоставят места для ночлега в двух школьных спортивных залах, поскольку помещение заброшенного детского сада не отапливается.

Soutien aux associations et réfugiés qui ont réquisitionné une ancienne école maternelle vide depuis 2 ans, dans le 16ème à Paris.



Ils font ce que l’Etat devrait faire, notamment en période hivernale : l’application de la loi de réquisition. pic.twitter.com/KocfRdsx86 — Eric Coquerel (@ericcoquerel) January 24, 2021