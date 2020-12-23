Франция предоставляет гражданство всем иммигрантам, которые помогают стране бороться с пандемией коронавируса. Такое решение касается не только медиков, но и уборщиков и работников магазинов.

Примерно 700 человек уже получили паспорт или находятся на завершающем этапе процедуры. Об этом сообщает ВВС.

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Младший министр по вопросам гражданства Франции Марлен Шьяппа отметила, что эти люди уже доказали свою преданность нации.

Медики, уборщики, работники по уходу за детьми и магазинов — все они доказали свою преданность нации, и сейчас очередь республики сделать им шаг навстречу,

– подчеркнула Шьяппа.

Инициативу выдавать паспорта тем, кто спасает Францию от коронавируса, реализуют с сентября 2020 года.

Сейчас более 2800 человек желают получить французское гражданство по этой процедуре.

Обратите внимание! За время пандемии во Франции коронавирусом заразились более 2,49 миллиона человек. Умерли более 60 тысяч инфицированных. Сейчас COVID-19 болеет президент Франции Эммануэль Макрон. Подробнее читайте здесь.