Франция предоставляет гражданство за борьбу с COVID-19: речь идет не только о медиках
Франция предоставляет гражданство всем иммигрантам, которые помогают стране бороться с пандемией коронавируса. Такое решение касается не только медиков, но и уборщиков и работников магазинов.
Примерно 700 человек уже получили паспорт или находятся на завершающем этапе процедуры. Об этом сообщает ВВС.
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Младший министр по вопросам гражданства Франции Марлен Шьяппа отметила, что эти люди уже доказали свою преданность нации.
Медики, уборщики, работники по уходу за детьми и магазинов — все они доказали свою преданность нации, и сейчас очередь республики сделать им шаг навстречу,
– подчеркнула Шьяппа.
Инициативу выдавать паспорта тем, кто спасает Францию от коронавируса, реализуют с сентября 2020 года.
Сейчас более 2800 человек желают получить французское гражданство по этой процедуре.
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