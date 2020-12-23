Франція надає громадянство усім іммігрантам, які допомагають країні боротися з пандемією коронавірусу. Таке рішення влади стосується не лише медиків, але й прибиральників та працівників магазинів.

Приблизно 700 людей вже отримали паспорт або перебувають на завершальному етапі процедури. Про це повідомляє ВВС.

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Молодша міністерка з питань громадянства Франції Марлен Ш'яппа зауважила, що ці люди вже довели свою відданість нації.

Медики, прибиральники, працівники догляду за дітьми та магазинів — усі вони довели свою відданість нації, і зараз черга республіки зробити їм крок назустріч,

– наголосила Ш'яппа.

Ініціативу видавати паспорти тим, хто рятує Францію від коронавірусу, реалізовують від вересня 2020 року.

Наразі понад 2800 людей бажають отримати французьке громадянство за цією процедурою.

Зверніть увагу! За час пандемії у Франції коронавірусом інфікувалися понад 2,49 мільйона людей. Померли понад 60 тисяч інфікованих. Наразі на COVID-19 хворіє президент Франції Еммануель Макрон. Детальніше читайте тут.