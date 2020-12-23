Франція надає громадянство за боротьбу з COVID-19: мовиться не лише про медиків
Франція надає громадянство усім іммігрантам, які допомагають країні боротися з пандемією коронавірусу. Таке рішення влади стосується не лише медиків, але й прибиральників та працівників магазинів.
Приблизно 700 людей вже отримали паспорт або перебувають на завершальному етапі процедури. Про це повідомляє ВВС.
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Молодша міністерка з питань громадянства Франції Марлен Ш'яппа зауважила, що ці люди вже довели свою відданість нації.
Медики, прибиральники, працівники догляду за дітьми та магазинів — усі вони довели свою відданість нації, і зараз черга республіки зробити їм крок назустріч,
– наголосила Ш'яппа.
Ініціативу видавати паспорти тим, хто рятує Францію від коронавірусу, реалізовують від вересня 2020 року.
Наразі понад 2800 людей бажають отримати французьке громадянство за цією процедурою.
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