У Парижі приблизно 300 мігрантів зайняли будівлю одного з непрацюючих дитячих садків. Вони вимагають надати їм укриття від холоду та захист у розпал пандемії коронавірусу.

Мігранти зайняли будівлю колишнього дитсадка в Парижі: що відомо

Більшість протестувальників – це мігранти, які в листопаді 2020 року розбили наметовий табір на площі Республіки в Парижі. Після цього їх розігнала поліція. Про це повідомляють BFMTV і Figaro.

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У мерії французької столиці заявили, що в найближчим часом їм наддадуть місця для ночівлі у двох шкільних спортивних залах, оскільки приміщення покинутого дитячого садка не опалюється.

Soutien aux associations et réfugiés qui ont réquisitionné une ancienne école maternelle vide depuis 2 ans, dans le 16ème à Paris.



Ils font ce que l’Etat devrait faire, notamment en période hivernale : l’application de la loi de réquisition. pic.twitter.com/KocfRdsx86 — Eric Coquerel (@ericcoquerel) January 24, 2021

Зауважимо! Проблема мігрантів у Європі стала доволі гострою в останнє десятиліття. Саме у цей час на Близькому Сході виникли масові протести, які згодом перетворилися на революції. Крім того, у кількох країнах, зокрема в Лівії, Сирії та Ємені, тривають війни. А більшість біженців – вихідці саме звідти. Також наплив мігрантів є доволі високим із нестабільних країн Африки.