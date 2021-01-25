Сотні мігрантів захопили будівлю колишнього дитсадка в Парижі
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У Парижі приблизно 300 мігрантів зайняли будівлю одного з непрацюючих дитячих садків. Вони вимагають надати їм укриття від холоду та захист у розпал пандемії коронавірусу.
Мігранти зайняли будівлю колишнього дитсадка в Парижі: що відомо
Більшість протестувальників – це мігранти, які в листопаді 2020 року розбили наметовий табір на площі Республіки в Парижі. Після цього їх розігнала поліція. Про це повідомляють BFMTV і Figaro.
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У мерії французької столиці заявили, що в найближчим часом їм наддадуть місця для ночівлі у двох шкільних спортивних залах, оскільки приміщення покинутого дитячого садка не опалюється.
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