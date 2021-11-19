У Росії швидко відповіли на таку заяву. Там переконані, що це "порушення договорів".

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У НАТО заявили про варіант розміщення ядерної зброї в Східній Європі

Єнс Столтенберг під час конференції NATO Talk 2021 заявив – очікує, що Німеччина продовжить участь в системі спільного використання ядерної зброї. Адже це важливо для всієї Європи, це багатостороння структура.

Що стосується Німеччини, ви, звичайно, можете вирішити, чи буде ядерна зброя у вашій країні. Альтернативою є те, що у нас буде ядерна зброя в інших країнах Європи, також на схід від Німеччини,

– заявив політик.

Генсек НАТО додав, що в світі не повинно бути ядерної зброї. Та поки вона є в інших державах, то має бути і в НАТО.

На його думку, це дає європейським союзникам "ефективну ядерну парасольку".

У Росії відразу ж обурились такій заяві Столтенберга

Заступник глави російського МЗС Олександр Грушко у коментарі російським ЗМІ вже відповів на слова генсека НАТО. Зокрема він сказав, що це порушує договір про відносини між Росією та НАТО.

Значить, для НАТО, колективним голосом якого говорить генеральний секретар, основного акту Росія – НАТО більше не існує,

– заявив політик.

Він також розповів, що у документі мовиться про те, що НАТО не буде розгортати ядерну зброю на території нових членів Альянсу.

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