В России быстро ответили на такое заявление. Там убеждены, что это"нарушение договоров".

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В НАТО заявили о варианте размещения ядерного оружия в Восточной Европе

Йенс Столтенберг во время конференции NATO Talk 2021 заявил, что ожидает, что Германия продолжит участие в системе совместного использования ядерного оружия. Ведь это важно для всей Европы, это многосторонняя структура.

Что касается Германии, вы, конечно, можете решить, будет ли ядерное оружие в вашей стране. Альтернативой является то, что у нас будет ядерное оружие в других странах Европы, также к востоку от Германии,

– заявил политик.

Генсек НАТО добавил, что в мире не должно быть ядерного оружия. Но пока она есть в других государствах, то должно быть и в НАТО.

По его мнению, это дает европейским союзникам "эффективный ядерный зонтик".

В России сразу же возмутились такому заявлению Столтенберга

Замглавы российского МИД Александр Грушко в комментарии российским СМИ уже ответил на слова генсека НАТО. В частности он сказал, что это нарушает Договор об отношениях между Россией и НАТО.

Значит, для НАТО, коллективным голосом которого говорит генеральный секретарь, основного акта Россия-НАТО больше не существует,

– заявил политик.

Он также рассказал, что в документе говорится о том, что НАТО не будут развертывать ядерное оружие на территории новых членов Альянса.

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