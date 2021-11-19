В России быстро ответили на такое заявление. Там убеждены, что это"нарушение договоров".
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В НАТО заявили о варианте размещения ядерного оружия в Восточной Европе
Йенс Столтенберг во время конференции NATO Talk 2021 заявил, что ожидает, что Германия продолжит участие в системе совместного использования ядерного оружия. Ведь это важно для всей Европы, это многосторонняя структура.
Что касается Германии, вы, конечно, можете решить, будет ли ядерное оружие в вашей стране. Альтернативой является то, что у нас будет ядерное оружие в других странах Европы, также к востоку от Германии,
– заявил политик.
Генсек НАТО добавил, что в мире не должно быть ядерного оружия. Но пока она есть в других государствах, то должно быть и в НАТО.
По его мнению, это дает европейским союзникам "эффективный ядерный зонтик".
В России сразу же возмутились такому заявлению Столтенберга
Замглавы российского МИД Александр Грушко в комментарии российским СМИ уже ответил на слова генсека НАТО. В частности он сказал, что это нарушает Договор об отношениях между Россией и НАТО.
Значит, для НАТО, коллективным голосом которого говорит генеральный секретарь, основного акта Россия-НАТО больше не существует,
– заявил политик.
Он также рассказал, что в документе говорится о том, что НАТО не будут развертывать ядерное оружие на территории новых членов Альянса.
Последние новости по ядерной безопасности: кратко
- 19 ноября генсек НАТО заявил, что Североатлантический альянс может разместить ядерное оружие в странах Восточной Европы. Однако лишь при условии, если Германия откажется от нее.
- Стокгольмская инициатива объединяет 16 стран, не имеющих ядерного оружия. Туда входят, в частности, Германия, Испания, Швеция, Япония, Канада и Аргентина. То есть своего ядерного оружия у Берлина нет.
- Весной 2021 года посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что ситуация на украинских границах требует немедленной реакции Запада. Партнеры должны предоставить Киеву вооружение и присоединить к НАТО.
- Или же Украина должна думать о том, чтобы вооружаться самой и, возможно, восстановить ядерный статус.