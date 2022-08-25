Їх назвав публіцист Андрій Піонтковський. Свою оцінку піврічного етапу війни він висловив на ексклюзивному стрімі 24 каналу.

Зверніть увагу Для чого Залужний розкрив кількість загиблих військових: відповідь експерта

Андрій Піонтковський російський публіцист із Вашингтона Зараз Україна насамперед захищає свою свободу та незалежність. Окрім цього, розв'язує два всесвітньоважливих історичних завдання.

За його словами, мовиться про такі:

захист усього західного світу, усього вільного світу, від путінської орди та варварів. Про це говорив і Анджей Дуда, і Борис Джонсон, попри погрози путіна.

звільнення народів усього пострадянського простору. Про це говорять найрідше, однак це теж дуже важливо розуміти.

"Мені доводиться іноді виступати і Грузії, і в Казахсані. Ви не уявляєте, з якої надією на Україну дивиться більшість населення. Навіть у тих державах, які формально лояльні до москви", – наголосив Піонтковський.

Повністю стрім Кудімової з Піонтковським: дивіться відео

Пентагон розкрив плани кремля

Попри провал плану швидко захопити Україну, володимир путін не відмовиться від подальшої агресії. кремль переконує – усе йде за планом.

Заступник міністра оборони США Колін Каль повідомив, що путін продовжив терміни "спецоперації" (так сама росія вирішила офіційно називати війну, яку розпочала проти України).

"Наскільки можемо судити, путін не відмовився від своїх загальних стратегічних цілей із захоплення більшої частини України, повалення влади, повернення України до складу нової російської імперії. Що він зробив, це продовжив терміни на знак визнання того, що він відхиляється від плану", – сказав Каль