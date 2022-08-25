Хоча до цього ці втрати не розголошували. Іван Ступак – колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього – пояснив, чому про них стало відомо лише зараз. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

Увага росіяни здійснили кілька спроб прориву на Донбасі: відійшли з втратами

Він вважає, що у перші місяці війни узагалі було недоречно говорити про втрати з українського боку. Ба більше, на той час вони були не до кінця відомими, їх було важко підрахувати. Для цього знадобився час.

Зараз же, за словами Залужного, загинуло 9 тисяч українських воїнів, серед яких не лише військовослужбовці, а й бійці тероборони та всі, хто взяв до рук зброю.

Я більш, ніж впевнений, що ніхто не буде приховувати справжні втрати українців. Зараз нам повідомили цю цифру, тому що далі тримати це в таємниці було несправедливо щодо наших людей,

– наголосив Ступак.

Після війни цей список буде поіменний, переконаний фахівець.

Чому в України й Заходу різні оцінки втрат росії

За приблизними оцінками Генштабу, лише за минулу добу, 24 серпня, українські воїни ліквідували 150 окупантів. Загалом за весь час повномасштабної війни Збройні Сили України відправили на "концерт Кобзона" 45 850 путінських солдатів.

Однак в іноземних ЗМІ іноді лунають інші цифри. Зокрема, там говорять про 15 тисяч загиблих росіян за пів року великої війни.

Іван Ступак пояснив, що ці цифри різняться тому, що західні джерела вимушені говорити про "неупереджений мінімум" станом на зараз. Тобто, ця цифра точно не є нижчою за цю оцінку іноземних фахівців.

Це точно підтверджені втрати росії – з фото та деталізацією навіть зброї, якою знищили росіян. Україна ж веде оцінку на основі фото, відео та доповідей українських розвідників. Деякі з них неможливо було зафіксувати,

– пояснив Ступак.

Утім вже коли війна закінчиться ці розбіжності у цифрах будуть орієнтовно у межах 15 – 20%, вважає експерт.

Варто знати – якими ракетами росія обстрілює Україну: відео