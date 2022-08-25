Хотя до этого эти потери не разглашались. Иван Ступак – бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего – объяснил, почему о них стало известно только сейчас. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

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Он считает, что в первые месяцы войны вообще было некстати говорить о потерях с украинской стороны. Более того, в то время они были не до конца известны, их было трудно подсчитать. Для этого понадобилось время.

Сейчас же, по словам Залужного, погибли 9 тысяч украинских воинов, среди которых не только военнослужащие, но и бойцы теробороны и все, кто взял в руки оружие.

Я более чем уверен, что никто не будет скрывать настоящие потери украинцев. Сейчас нам сообщили эту цифру, потому что дальше держать это в тайне было несправедливо по отношению к нашим людям,

– подчеркнул Ступак.

После войны этот список будет поименным, уверен специалист.

Почему у Украины и Запада разные оценки потерь россии

По приблизительным оценкам Генштаба, только за минувшие сутки, 24 августа, украинские воины ликвидировали 150 оккупантов. За все время полномасштабной войны Вооруженные Силы Украины отправили на "концерт Кобзона" 45 850 путинских солдат.

Однако в иностранных СМИ иногда звучат другие цифры. В частности, там говорят о 15 тысячах погибших россиян за полгода великой войны.

Иван Ступак пояснил, что эти цифры разнятся потому, что западные источники вынуждены говорить о "беспристрастном минимуме" по состоянию на данный момент. То есть, эта цифра точно не ниже этой оценки иностранных специалистов.

Это точно подтвержденные потери россии – с фото и детализацией даже оружия, которым уничтожили россиян. Украина ведет оценку на основе фото, видео и докладов украинских разведчиков. Некоторые из них невозможно было зафиксировать,

– объяснил Ступак.

Впрочем, уже когда война закончится, эти разногласия в цифрах будут ориентировочно в пределах 15 – 20%, считает эксперт.

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