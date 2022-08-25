Про це на брифінгу повідомив заступник міністра оборони США Колін Каль. За його словами, путін продовжив терміни "спецоперації".

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"Наскільки можемо судити, путін не відмовився від своїх загальних стратегічних цілей із захоплення більшої частини України, повалення влади, повернення України до складу нової російської імперії. Що він зробив, це продовжив терміни на знак визнання того, що він відхиляється від плану", – сказав Каль.

США мають спростувати теорію путіна

За словами заступника міноборони США, путін хоче "перечекати" українців. Тобто посилити наступ, коли люди будуть виснажені від війни. Щодо європейців, то кремль чекає, коли ті втомляться від високих цін на енергоносії.

І тому подібні пакети допомоги є надзвичайно важливими, вони побічно спростовують теорію путіна про те, що ми в цій справі ненадовго, що ми не підтримуємо Україну надовго,

– розповів Каль.

Втрати російських вбивць

Українські захисники 24 серпня ліквідували 150 російських вбивць. Загалом поїздка в Україну стала останньою для 45 850 путінських солдатів.

Крім цього, за останню добу росіяни втратили 5 танків, 2 бойові броньовані машини, 1 артилерійську систему, 6 реактивних систем залпового вогню, 1 ППО, 3 гелікоптери, 9 безпілотників. Найбільші втрати ворог отримав на Донеччині.

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Як нищать ворога на Донбасі

Окупанти в приватних будинках на Донбасі ховались від українських захисників. Проте ворога вдалось успішно ліквідувати. Розвідгрупа К2 зафільмувала, як полюють за "незваними туристами".

На відео видно, що один з окупантів отримав травму. Його спочатку намагалися врятувати, але згодом таки покинули.

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