Про це один з окупантів розповів своїй дружині. Українська розвідка перехопила відповідну телефонну розмову.

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Як розповів загарбник, він вже встиг "почилитися" у тюрьмі, але не назвав причину, бо його "можуть прослуховувати".

Виходили, є два 200-тих і багато 300-тих. На своїх же мінах знову підірвалися. Там людину, залишки, виковирювали зі стінок авто,

– розповів окупант.

Єдине, що сказала на це дружина загарбника – "Жах".

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російські окупанти скаржаться рідним, що у День Незалежності Збройні сили України "вишкірили зуби" та гатять так, що шансів вижити немає. Одкровення окупанта в телефонній розмові з дружиною перехопило Головне управління розвідки МО України

Дружина російського військового плаче та просить, аби чоловік якомога швидше повертався додому. Загарбник натомість пояснює, що його підрозділ "накрили" та оточили, є багато поранених.

Окупант припустив, що ці прикрі події відбувалися саме через День Незалежності України.

"Та х** знає, тут все закрите у нас взагалі. Ми в капкані сидимо. П***ець нам. Не знаю, все скасовується, ніякого "додому" не буде. У нас багато поранених, а відходити немає куди. Ми в капкані. Сьогодні День Незалежності України, вони зуби вишкірили конкретно, Куди йти? Ти що, дура? Тут немає куди відходити. Все, давай, коротше. Все буде нормально", – каже окупант.

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