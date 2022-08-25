Об этом один из оккупантов рассказал своей жене. Украинская разведка перехватила соответствующий телефонный разговор.

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Как рассказал захватчик, он уже успел "почилиться" в тюрьме, но не назвал причину, потому что его "могут прослушивать".

Выходили, есть два 200-х и много 300-х. На своих же минах снова взорвались. Там человека, остатки, выковыряли из стен авто,

– рассказал оккупант.

Единственное, что сказала на это жена захватчика – "Ужас".

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российские оккупанты жалуются родным, что в День Независимости Вооруженные силы Украины "оскалили зубы" и бьют так, что шансов выжить нет. Откровение оккупанта в телефонном разговоре с супругой перехватило Главное управление разведки МО Украины

Жена русского военного плачет и просит, чтобы мужчина как можно скорее возвращался домой. Захватчик объясняет, что его подразделение "накрыли" и окружили, есть много раненых.

Оккупант предположил, что эти досадные события происходили именно из-за Дня Независимости Украины.

"Да х** знает, здесь все закрыто у нас вообще. Мы в капкане сидим. П***ец нам. Не знаю, все отменяется, никакого "домой" не будет. У нас много раненых, а отходить некуда. Мы в капкане. Сегодня День Независимости Украины, они зубы оскалили конкретно, Куда идти? Ты что, дура? Здесь некуда отходить. Все, давай, короче. Все будет нормально", – говорит оккупант.

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