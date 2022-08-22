Про це 24 каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський.
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На його думку, у випадку замороження війни, треба повертатися до ідеї, аби на цей період Україні надали гарантії безпеки.
Випадок замороження – зараз це реальний сценарій. Я думаю, що 50 на 50. Або певні задачі будуть вирішення в найближчі 2 місяці, або конфлікт затягнеться. Тоді потрібні гарантії безпеки для України,
– зазначи Андрій Піонтковський.
За його словами, цілком реально зараз наполягати серед міжнародної спільноти на таких гарантіях, як негайне приймання в члени НАТО.
"Україну раніше не прийняли чомусь в НАТО. Хоч ми знаємо чому – злякалися. А зараз й боятися нема чого. Зараз вони спокійно видихнули", – додав російський публіцист.
Він зазначив, що вони боялися, що потрібно буде посилати солдатів, які будуть помирати на полях України. Зараз зрозуміли, якщо прийняти Україну в НАТО, це не означає, що треба там гинути. Достатньо надавати міцну підтримку, а українська армія сама впорається з цією "другою у світі".
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