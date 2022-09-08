Зазначається, що запуск таїландського заводу запланований вже на 2024 рік. Очікується, що потужності дозволять BYD експортувати близько 140 тисяч електромобілів щороку.

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Конкурент Tesla відкриє новий завод у Таїланді

Китайська BYD підписала договір з таїландським промисловим виробником WHA Group про покупку 96 гектарів землі у східній провінції країни під назвою Районг. Там виробник електрокарів планує збудувати новий завод, який запрацює вже у 2024 році.

Вартість проєкту будівництва становить 17,9 мільярда бат, що рівноцінно близько 491,5 мільйона доларів. Розміщення потужностей Рада з інвестицій Таїланду погодила ще у серпні. Зазначається, що найбільший китайський виробник електромобілів планує продавати 10 тисяч автівок на рік на внутрішньому ринку, а близько 140 тисяч – експортувати з Таїланду до країн Південно-Східної Азії та Європи.

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Додамо, що цей завод стане вже 30-м у переліку активів BYD, які розташовуються, зокрема, у США, Бразилії та Індії. За заявою менеджера з продажів компанії в Азійсько-Тихоокеанському регіоні Лю Сюеляна, у Таїланді BYD виготовлятиме не лише електромобілі, але, ймовірно, акумулятори та комплектуючі, – залежно від попиту.

Нагадаємо, що за результатами першого півріччя 2022 року, BYD обігнала за показниками продажів передового виробника електромобілів Tesla. Так, на китайську компанію припало 15% продажів електрокарів по всьому світу, а на компанію Ілона Маска – 14%.

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