Запуск таиландского завода запланирован уже на 2024 год. Ожидается, что мощности позволят BYD экспортировать около 140 тысяч электромобилей в год.

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Конкурент Tesla откроет новый завод в Таиланде

Китайская BYD подписала договор с таиландским промышленным производителем WHA Group о покупке 96 гектаров земли в восточной провинции страны под названием Районг. Там производитель электрокаров планирует построить новый завод, который заработает уже в 2024 году.

Стоимость проекта строительства составляет 17,9 миллиарда бат, что равноценно около 491,5 миллиона долларов. Размещение мощностей Совет по инвестициям Таиланда согласовал еще в августе. Отмечается, что крупнейший китайский производитель электромобилей планирует продавать 10 тысяч автомобилей в год на внутреннем рынке, а около 140 тысяч экспортировать из Таиланда в страны Юго-Восточной Азии и Европы.

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Добавим, что этот завод станет уже 30-м в перечне активов BYD, которые размещаются, в частности, в США, Бразилии и Индии. Согласно заявлению менеджера по продажам компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе Лю Сюэляна, в Таиланде BYD будет производить не только электромобили, но, вероятно, аккумуляторы и комплектующие, – в зависимости от спроса.

Напомним, что по результатам первого полугодия 2022 года BYD обогнала по показателям продаж передового производителя электромобилей Tesla. Так, на китайскую компанию пришлось 15% продаж электрокаров по всему миру, а на компанию Илона Маска – 14%.

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