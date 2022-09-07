Об открытии ресторана сообщил посол Украины в Японии Сергей Корсунский на своей странице в фейсбуке. Он отметил, что в первый день работы заведение посетило очень много клиентов.

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Первый ресторан украинской кухни в Токио

Первое заведение в Токио, где можно заказать традиционные украинские блюда, получило название "Смачного". В первый день работы его посетил и посол Сергей Корсунский, назвав запуск украинского ресторана в столице Японии "маленьким тихим праздником".

В Токио наконец-то открылся ресторан украинской кухни "Смачного". Здесь работают наши украинцы, которые были эвакуированы в Японию. И пусть меню пока маленькое, и все еще только начинается, мы проверили – борщ настоящий, котлетки по-киевски и голубцы – вкусные, посетителей полно,

– написал Корсунский.

В Токио открылся ресторан украинской кухни "Смачного" / Фото Сергея Корсунского

К слову, в комментариях под постом дипломата люди отмечают, что цены в ресторане, как на столицу Японии, достаточно демократичны.

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