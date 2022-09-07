Про відкриття ресторану повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський на своїй сторінці у фейсбуці. Він зауважив, що у перший день роботи заклад відвідала ціла купа клієнтів.

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Перший ресторан української кухні у Токіо

Перший заклад у Токіо, де можна замовити традиційні українські страви, отримав назву "Смачного". У перший день роботи до нього завітав й посол Сергій Корсунський, назвавши запуск українського ресторану у столиці Японії "маленьким тихим святом".

У Токіо нарешті відкрився ресторан української кухні "Смачного". Тут працюють наші українці, які евакуювалися до Японії. І нехай меню поки що маленьке, і все ще тільки починається, ми перевірили – борщ справжній, котлетки по-київськи і голубці – смачнющі, відвідувачів повно,

– написав Корсунський.

У Токіо відкрився ресторан української кухні "Смачного" / Фото Сергія Корсунського

До слова, у коментарях під дописом дипломата люди зауважують, що ціни у ресторані, як на столицю Японії, є доволі демократичними.

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