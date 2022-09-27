Подейкують, медведчук "коштує" 5 мільярдів доларів. Про це 24 каналу сказав американський політолог Раміс Юнус.

До теми Обмін полоненими із "Азовсталі" – повний список, кого вдалось визволити з рук окупанта

Великий успіх української дипломатії

"Україна досягла гарного успіху, по-перше, заарештувавши його і не давши йому втекти. Вона його по повній програмі використала, якби вона його не використала – його б не віддали. Ба більше, його гарно продали", – наголосив Юнус.

Довкола героїв "Азовсталі", а особливо – командирів, точилося чимало спекуляцій. "Розмови про судові процеси у Маріуполі й все інше, що придумали. Зеленський лише пригрозив пальчиком, як вони одразу ж прореагували на це. А які епітети ми чули з пропагандистських каналів!", – наголосив Юнус. Попри усе це, героїчних захисників Маріуполя таки вдалося звільнити.

Це дипломатичний успіх не лише Туреччини, а й президента Зеленського та усієї його команди,

– зазначає політолог.

Як зауважує Юнус, нам вдалося врятувати чимало знакових військовополонених для України. Натомість медведчук – єдиний знаковий військовополонений для росії.

Для росії уся маса військовополонених, підкреслює політолог, не становить великої цінності, для путіна це – "гарматне м'ясо". Але медведчук для нього цінний в особистому плані, і не лише для нього, адже якісь величезні гроші проходили через нього.

"Є конкретні люди, які хотіли б з цим розібратися. Не знаю, чи сам путін,.чи його найближче оточення, але саме для цього його туди й відпускають. Його просто гарно обміняли. Ви від цього виграли", – переконаний він.

Україна обміняє усіх військовополонених

Зважаючи на мобілізацію у росії, незабаром обмінний фонд України значно поповниться. "У вас навіть будуть проблеми з тим, де їх тримати. Коли настане час обмінювати військовополонених, я впевнений, що ви обміняєте усіх інших", – говорить Юнус.

Політолог запевняє, що подальші вдалі обміни визначатиме ще більший успіх ЗСУ на фронті. "З огляду на те, як розвиваються події, ваш успіх на Харківському напрямку далеко не останній", – підсумував він.

Повернення захисників "Азовсталі": що відомо

Увечері 21 вересня стало відомо про масштабний обмін полоненими. Так, Україна повернула додому 215 героїв. Їх обміняли на 55 окупантів та кума путіна віктора медведчука, який зрадив Україну.

Зокрема, з російського полону звільнили 5 бойових командирів. Зауважують, що звільнені бойові командири до кінця війни перебуватимуть на території Туреччини – у комфортних умовах та на повному забезпеченні. Очевидно, що росіяни надто бояться їхнього повернення на поле бою.

У мережі з'явилася перша реакція родичів звільнених полонених. Вони дуже щасливі, що їхні близькі вже вільні. Втім, дружини захисників закликали не забувати за тих, хто досі перебуває у полоні.

Звільнити вдалося і Катерину Поліщук, яка має псевдонім "Пташка". Вона запам'яталася українцям не лише своєю хоробрістю, а й своїм чарівним співом. Також додому повернули медика Мар'яну Мамонову, яка перебуває на 9 місяці вагітності, фотографа Дмитра "Ореста" Козацького та поліцейського з Маріуполя Святослава Єрмолова.

Серед звільнених захисників і Михайло Діанов, фото якого облетіло увесь світ. Додому він повернувся у жахливому стані, зокрема, морський піхотинець втратив кілька сантиметрів кістки у руці. На лікування героя потрібно багато грошей, тому українці одразу ж організували збір. За добу вдалося зібрати понад 5 мільйонів гривень.

Теж цікаво – лаврова пустили на Радбез ООН не "просто так", – Раміс Юнус: дивіться відео