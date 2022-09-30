З відповідною ініціативою виступив український IT-підприємець Григорій Маленко на своїй сторінці у фейсбуці. Він пропонує ставити російським айтівцям за кордоном додатково всього 4 прості запитання перед тим, як ухвалювати рішення про їхнє працевлаштування.

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Тест на адекватність для російських айтівців

За словами Маленка, російські IT-спеціалісти нині масово втікають від мобілізації до Грузії, Казахстану, Узбекистану, Туреччини, країн ЄС, а дехто навіть добирається до Латинської Америки, США та Австралії. Напередодні самі ж керівники російських технологічних компаній та асоціацій визнавали, що відтік кваліфікованих кадрів за кордон є критичним.

Серед цих айтівців й справді є ті, хто проти Путіна, війни, за демократію та підтримують Україну, – вони тікають зі своєї країни через страх стати гарматним м'ясом.

Але також правда в тому, що серед тікаючих від мобілізації росіян є дуже багато рашистів, латентних або відкритих шовіністів та імперців. В останній хвилі еміграції з Росії, яка почалась саме після оголошення "часткової" мобілізації, – найбільше таких. Вони можуть казати, що не люблять Путіна, але за суттю – такі ж, як і він, тільки дрібніші та жалюгідніші,

– наголосив Маленко.

За словами IT-підприємця, саме ця категорія росіян загрожує країнам та компаніям, в які вони намагаються працевлаштуватися. Тому він пропонує вже зараз розробити універсальні правила для компаній, які найматимуть російських спеціалістів на роботу.

Питання тесту для громадян країни-агресорки

Григорій Маленко звертається до усієї IT-спільноти, – передусім до компаній, які підтримують Україну, або де засновниками, менеджерами та кадровиками є українці. Він закликає їх впровадити обов'язковий тест на адекватність для кожного, хто має російське громадянство, що складається всього з 4 питань:

Чий Крим? Правильна відповідь – український. Неправильні – російський, кримський, "ееее", "аааа", "не знаю" тощо.

Правильна відповідь – український. Неправильні – російський, кримський, "ееее", "аааа", "не знаю" тощо. Хто почав війну в Україні? Правильна відповідь – Росія. Неправильні – НАТО, Україна, Путін тощо.

Правильна відповідь – Росія. Неправильні – НАТО, Україна, Путін тощо. Хто вбив мирних людей у Бучі, Маріуполі, Ірпені, Харкові та інших містах України? Правильна відповідь – росіяни. Неправильні – Путін, українці, "це постановка", "я не знаю", "не все так однозначно".

Правильна відповідь – росіяни. Неправильні – Путін, українці, "це постановка", "я не знаю", "не все так однозначно". Чим має завершитися війна в Україні? Правильна відповідь – перемогою України. Всі інші відповіді – неправильні.

До слова, Маленко підкреслив, що лише після відповідей на ці запитання компанії вже можуть переходити до обговорень професійних скілів кандидата з російським громадянством.

Шановні колеги! Якщо до вас прийшов влаштовуватися на роботу росіянин, який втік зі своєї країни, – такий тест дозволить вам зменшити ймовірність найму покидьків. Будьте обачні. Не пригрівайте змій біля себе,

– підсумував IT-підприємець.