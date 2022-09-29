Річ у тім, що значна частина спеціалістів галузі виїхали ще після 24 лютого, на тлі повномасштабного вторгнення росії в Україну. Виконавчий директор російської АПКІТ Ніколай Комальов вважає, що зараз країну-агресорку можуть покинути у 2 – 3 рази більше айтівців, ніж весною цього року, передає Бізнес 24.

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Айтівці масово виїжджають з росії на тлі оголошення мобілізації

Учасники IT-ринку росії провели конференцію, на якій оцінили нову хвилю масового виїзду спеціалістів галузі за кордон. Слід зауважити, що представники приватних компаній та асоціацій висловились значно песимістичніше стосовно цього питання, ніж топменеджери IT-підприємств, дотичних до кремля.

Так, очільник об'єднання "Руссофт" Валєнтін Макаров погодився з Комальовим щодо гостроти проблеми масового виїзду IT-фахівців за кордон. Проте він безнадійно вважає, що дефіцит спеціалістів можна буде покрити шляхом залучення молодших айтівців "із країн, що розвиваються". При цьому, Макаров не назвав ні прогнозованих цифр втрат спеціалістів, ні країни, які він має на увазі.

Водночас голова автономної некомерційної організації "Інформаційна культура" Іван Бєгтін вважає, що російським IT-компаніям слід очікувати втрати на ринку праці щонайменше у 100 тисяч фахівців галузі, які виїхали за кордон. При цьому, він переконаний, що ця цифра буде збільшуватися, попри обіцянки російського мінцифри забезпечити відтермінування айтівців від призову.

За словами експерта, розмиті й непевні критерії мобілізації, а також відсутність вищої профільної освіти змушують айтівців втікати з росії. За даними ресурсу HeadHunter, у 66% російських IT-фахівців немає профільних дипломів, а це є основною умовою відтермінування від призову, обіцяного кремлівськими міністерствами.