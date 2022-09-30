Схоже, що рублі настільки знецінилися, що російська влада вирішила "платити" за мобілізованих худобою. Про такий незвичний формат підтримки від держави повідомляють російські ЗМІ.

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"Щоб відчули, що не залишаться наодинці з проблемами": уряд про "баранячу акцію"

Сім'ям призовників у кількох районах Республіки Тува почали роздавати по 1 вівці на родину. Загалом, жителі республіки отримали вже 91 вівцю.

Цікаво, що у деяких місцях влада видавала також вугілля та дрова. Доволі іронічно звучить пояснення уряду Туви мотивів "баранячої допомоги".

Спільними зусиллями влади та активних мешканців, рідні та близькі військовослужбовців й вони самі повинні відчути, що не залишаться наодинці з життєвими проблемами,

– повідомили там.

Наодинці тепер точно ніхто не залишиться. Виходить, що мобілізованих замінили вівцями, щоб рідні менше сумували та відчули, що "небайдужі" своїй владі.

Видачу худоби планують завершити до кінця тижня. До місцевих муніципальних центрів для родин резервістів почали також привозити борошно, картоплю та капусту. Про це уточнив міністр сільського господарства республіки Сергій Ондар.

Економія на громадянах – типова схема для Кремля

Роспропаганда намагається підтримувати байки про "турботу" влади до населення, тому часто поширює наративи про те, що "отєчество" допомагає росіянам. Мізерну компенсацію, яку виплачують родичам за загиблого на фронті, описують, як "зворушливу" історію: батько отримав гроші за сина й купив "ладу".

Нещодавно Олексій Резніков пожартував про "підтримку економіки" за схемою Кремля. У Росії мобілізовують 300 000 резервістів. "Москвич" робить 300 000 автівок на рік, а коли солдати помирають на війні, то їхні родичі отримують вітчизняну машину.

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Що думають про часткову мобілізацію в Росії експерти

Мобілізація в Росії перетворилася на справжнісінький хаос. Соціально-політичний психолог Валентин Кім каже, що російські військкоми проводять призов непослідовно.

В армію намагаються набрати якомога більше людей – байдуже, хто вони й звідки. Це може викликати багато проблем у майбутньому, головна з яких – відсутність навичок воювати.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко висловився, що мобілізація в Росії – це війна Путіна проти Росії. На його думку, призов та неминучі поразки на фронті можуть призвести до революції в самій країні.

Більшість росіян підтримувала дії свого президента, поки війна не постукала їм у двері й не вручила їм повістку. Американський політолог Раміс Юнус зауважив, що внутрішня ситуація в країні-агресорці загострюється щодня. Він каже, що для загострення настроїв суспільства потрібно ще, щоб в Росії ввели воєнний стан.

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