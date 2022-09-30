Такое мнение 24 каналу озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, что Путин хочет завершить войну до 15 ноября.

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Артиллерия – лучшее оружие против "пушечного мяса"

Коваленко отметил, что против "пушечного мяса" следует использовать нашу высокоточную дальнобойную артиллерию. Как ствольную, так и реактивную. В частности, в HIMARS реактивные снаряды М31А1, М31А2 зарекомендовали себя очень хорошо.

В дальнейшем использовать так, как и делают наши военные – достаточно рационально и логично,

– заметил военный эксперт.

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Продолжать бить по скоплениям врага

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" продолжил, что нужно продолжать бить по скоплениям врага. Это воинские части, места, где они размещаются.

"Это может быть что угодно. Места, где их можно уничтожить одновременно в большом количестве. У нас уже достаточно опыта уничтожения подразделений российских оккупантов еще до того, как они доезжают непосредственно до линии столкновения", – подчеркнул Коваленко.

Он добавил, что уничтожение происходит еще до того, как подразделение стало передовым. Такую тактику мы применяли и в Херсоне, и в Новой Каховке, и на Донбассе.

Поэтому нам даже не нужно каких-либо кассетных боеприпасов для того, чтобы уничтожать большое количество такого пехотного ресурса.

– подытожил Коваленко.

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