Україна поступово звільняє свої території від російської армії. І хоч окупанти залишили по собі багато руйнувань, на деокуповані території поступово повертається життя. Під час вечірнього звернення 3 жовтня Володимир Зеленський розповів, як Україна вираховує колаборантів, які допомагали росіянам, повідомляє 24 канал.

До теми Тривають жорсткі бойові дії, є нові звільнені населені пункти: вечірнє звернення Зеленського

Росіяни залякують українців дезінформацією

Передусім важливо розуміти, що росіяни залякають людей на захоплених територіях, що Україна начебто буде вважати колаборантами всіх, хто не евакуювався чи не виїхав завчасно. Проте це неправда.

Російські пропагандисти залякують людей у районах, які поки що контролюють окупанти, що Україна нібито вважатиме колаборантами ледве не всіх, хто залишився на окупованій території. Абсолютна маячня,

– сказав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що якщо людина не служила окупантам і не зрадила Україну, то немає підстав вважати таку людину колаборантом.

Це елементарні речі. Якщо вчитель залишився українським учителем і не брехав дітям про те, хто ворог. Або якщо людина залишилась українським працівником української комунальної служби і, наприклад, допомагала зберегти енергопостачання для людей, то не можна в чомусь таку людину звинувачувати,

– наголосив Зеленський.

Звернення Зеленського за 3 жовтня: дивіться відео

Зрадники є, але їх небагато

За словами глави держави, на тимчасово окупованих територіях України перебували сотні тисяч людей. Багато хто допомагав ЗСУ та спецслужбам, багато хто просто намагався вижити та чекав на Україну.

Так, зрадники були. Проте це явище не масове й таких колаборантів швидко встановлює СБУ.

Звичайно, були й ті, хто зрадив Україну. Але такі випадки доволі швидко встановлюються Службою безпеки України та не є масовими. Росія не зустріла масової підтримки в Україні, і це факт,

– зауважив Зеленський.

Наступ продовжується