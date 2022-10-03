Відповідну інформацію президент України розповів під час вечірнього звернення 3 жовтня. Зеленський також зазначив, що людей, які просто жили в окупації, колаборантами не вважатимуть.

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Зеленський розповів, яка ситуація там, де вигнали росіян

За словами президента, Україна робить все, щоб повернути нормальне життя у звільнені від окупантів райони.

Загалом це понад чотири з половиною сотні населених пунктів в одній лише Харківській області – ті, що були звільнені завдяки оборонній операції, що почалась у вересні й досі триває,

– пояснив Володимир Зеленський.

Зауважив, що там відновлюється робота транспорту, пошти, поліції. Людям почали нормально постачати воду, газ, електрику настільки, наскільки це можливо. За словами Зеленського:

після окупантів залишилося багато замінованих ділянок, багато розтяжок, майже вся інфраструктура зруйнована. Зокрема, збитки колосальні;

проте туди, де вигнали окупантів, повертається життя.

"Здійснюємо й соціальні виплати – пенсії, зарплати. Зокрема й учителям, які були вірними Україні та не перейшли на програму окупантів", – пояснив президент.

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Україна не вважатиме колаборантами тих, хто жив в окупації

Володимир Зеленський розповів, що російські пропагандисти залякують людей у районах, які поки що контролюють окупанти, маячнею про те, що Україна нібито вважатиме колаборантами ледве не всіх, хто залишився на окупованій території.

Наш підхід завжди був і залишається чітким і справедливим. Якщо людина не служила окупантам і не зрадила України, то немає підстав вважати таку людину колаборантом. Це елементарні речі,

– пояснив Зеленський.

За його словами, не можна звинувачувати у колаборанстві тих, хто жив під час окупації. Зокрема:

якщо вчитель залишився українським учителем і не брехав дітям про те, хто ворог;

або якщо людина залишилась українським працівником української комунальної служби і, наприклад, допомагала зберегти енергопостачання для людей.

Сотні тисяч наших людей перебували на тимчасово окупованій території. Багато хто допомагав нашим військовим і спецслужбам. Багато хто просто намагався вижити й чекав, коли повернеться український прапор,

– розповів Зеленський.

ЗСУ активно звільняють наші землі

У Офісі Президента заявили, що станом на 27 вересня нашим воїнам вдалося звільнити 454 населені пункти Харківської області. За офіційними даними на деокупованих землях Харківщини:

відновили роботу 14 відділень поліції;

розпочали онлайн навчання 90 закладів освіти;

відновили роботу 78 фельдшерських пунктів;

запрацювали 23 органи місцевого самоврядування,

відкрили 10 відділень "Укрпошти";

відновили роботу 6 веж мобільного зв'язку, 27 об'єктів газопостачання та 23 об'єкти електропостачання.

Ба більше, в Балаклії електропостачання відновили для 77% мешканців міста. Планують відновити світло в лікарні, поліклініці, центральній котельні, школах та очисних спорудах.

Там, де поки що відсутнє електропостачання, створюється резервний запас обладнання та палива для альтернативних джерел енергії. Також закупаються засоби індивідуального обігріву для жителів громад,

– розповіли в Офісі Президента.

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