Соответствующую информацию президент рассказал во время вечернего обращения 3 октября. Зеленский также отметил, что людей, просто живших в оккупации, коллаборантами не сочтут.

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Зеленский рассказал, какая ситуация там, где выгнали россиян

По словам президента, Украина делает все, чтобы вернуть нормальную жизнь в освобожденные от оккупантов районы.

В общей сложности это более четырех с половиной сотни населенных пунктов в одной только Харьковской области – те, что были освобождены благодаря оборонной операции, которая началась в сентябре и продолжается,

– объяснил Владимир Зеленский.

Заметил, что там возобновляется работа транспорта, почты, полиции. Людям начали нормально поставлять воду, газ, электричество настолько, насколько это возможно. По словам Зеленского:

после оккупантов осталось много заминированных участков, много растяжек, почти вся инфраструктура разрушена. В частности, ущерб колоссальный;

однако туда, где выгнали кафиров, возвращается жизнь.

"Осуществляем и социальные выплаты - пенсии, зарплаты. В том числе и учителям, которые были верны Украине и не перешли на программу оккупантов", — пояснил президент.

Украина не будет считать коллаборантами тех, кто жил в оккупации

Владимир Зеленский рассказал, что российские пропагандисты запугивают людей в районах, пока контролирующих оккупанты, бредом о том, что Украина якобы будет считать коллаборантами едва ли не всех, кто остался на оккупированной территории.

Наш подход всегда был и остается четким и справедливым. Если человек не служил оккупантам и не изменил Украине, то нет оснований считать такого человека коллаборантом. Это элементарные вещи,

– объяснил Зеленский.

По его словам, нельзя винить в колобранстве тех, кто жил во время оккупации. В частности:

если учитель остался украинским учителем и не лгал детям о том, кто враг;

или если человек остался украинским работником украинской коммунальной службы и, например, помогал сохранить энергоснабжение для людей.



Сотни тысяч людей находились на временно оккупированной территории. Многие помогали нашим военным и спецслужбам. Многие просто пытались выжить и ждали, когда вернется украинский флаг,

– рассказал Зеленский.

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В Офисе Президента заявили, что по состоянию на 27 сентября нашим воинам удалось освободить 454 населенных пункта Харьковской области.

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