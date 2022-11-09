Серия взрывов прогремела в Севастополе около 10 часов утра. В местных телеграм-каналах началась паника.

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Что известно о взрывах во временно оккупированном Севастополе

В сети предположили, что возможно работает ПВО. Пожаловались, что громко уже около 10 – 15 минут.



Паника из-за взрывов в Севастополе / Скриншот 24 канала

Впоследствии так называемый "губернатор" Севастополя сообщил, что якобы Черноморский флот России проводит учения в акватории. Более того, якобы мобилизованные продолжают учения на полигонах. Именно поэтому местные якобы и слышали взрывы.

Коротко о взрывах на Крымском мосту

8 октября мощные взрывы произошли на Крымском мосту. Незаконную конструкцию охватило пламя. Оккупанты начали паниковать.

Заметим, что в результате взрывов потерпело разрушения как автомобильное, так и железнодорожное полотно. Часть обрушилась в море.

После взрывов на Крымском мосту россияне бросились массово выезжать с полуострова.

В России уже традиционно обвинили во всем Украину. Заявили о теракте. А впоследствии обнародовали историю якобы о грузовике, который и взорвался на мосту.

Общественный деятель, военнослужащий ВСУ и спикер InformNapalm Михаил Макарук объяснил, что не так с официальной версией оккупантов. Подробнее об этом читайте по ссылке в нашем материале.

В России уже даже провели судилище над так называемыми фигурантами дела о взрывах на Керченском мосту.

Движение грузовиков через Керченский мост до сих пор запрещено.

Владимир Зеленский отбросил обвинения оккупантов и намекнул, что взрыв мог быть следствием внутренних конфликтов в России между военными и спецслужбами.

Интересно, что по состоянию на 8 ноября Крымский мост так и не смогли отремонтировать. Россияне отчитались об установке первого пролета. Говорят, что через несколько дней установят следующий.

Кстати, министерство транспорта государства-агрессора объявило о закрытии моста минимум на 13 часов. Все якобы для ремонта. Движение по обеим полосам хотят запустить до 20 декабря.

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