Серія вибухів прогреміла в Севастополі близько 10 години ранку. У місцевих телеграм-каналах почалася паніка.

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Що відомо про вибухи тимчасово окупованому Севастополі

У мережі припустили, що можливо працює ППО. Поскаржилися, що гучно вже близько 10 – 15 хвилин.



Паніка через вибухи в Севастополі / Скриншот 24 каналу

Згодом так званий "губернатор" Севастополя повідомив, що нібито Чорноморський флот Росії проводить навчання в акваторії. Ба більше, начебто мобілізовані продовжують навчання на полігонах. Саме тому місцеві й нібито чули вибухи.

Коротко про вибухи на Кримському мосту

8 жовтня потужні вибухи сталися на Кримському мосту. Незаконну конструкцію охопило полум'ям. Окупанти почали панікувати.

Зауважимо, що дві ділянки переправи зруйновані вщент. Частина дорожнього полотна обвалилася в воду.

Після вибухів на Кримському мосту росіяни кинулися масово виїжджати з півострова.

У Росії вже традиційно звинуватили у всьому Україну. Заявили про теракт. А згодом оприлюднили історію про нібито вантажівку, яка й вибухнула на мосту.

Громадський діяч, військовослужбовець ЗСУ та речник InformNapalm Михайло Макарук пояснив, що не так з офіційною версією окупантів. Детальніше про це читайте за посиланням у нашому матеріалі.

В Росії вже навіть провели судилище над так званими фігурантами справи про вибухи на Керчинському мосту.

Рух вантажівок через Керчинський міст досі заборонений.

Володимир Зеленський відкинув звинувачення окупантів та натякнув, що вибух міг бути наслідком внутрішніх конфліктів в Росії між військовими та спецслужбами.

Цікаво, що станом на 8 листопада Кримський міст так і не змогли відремонтувати. Росіяни відзвітували про встановлення першого прольоту. Кажуть, що через кілька днів встановлять наступний.

До речі, міністерство транспорту держави-агресора оголосило про закриття мосту щонайменше на 13 годин. Усе нібито для ремонту. Рух обома смугами хочуть запустити до 20 грудня.

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