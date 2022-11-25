Об этом 24 каналу сказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Он подчеркнул, что оккупанты давно заявляют, что якобы украинские войска находятся на территории России, в частности – в Херсонской, Донецкой, Луганщине и в Запорожье и т.д.
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По его словам, в этих провокациях наблюдается определенное движение к сдаче позиций Украины.
Россиян готовится к тому, чтобы они выдержали удар по своей территории России, такого рода провокации могут быть. То есть они сами с собой будут бороться, а потом расскажут сказку, что они победили злых украинцев и НАТО и удержали свою территорию.
– объяснил Свитан.
Он отметил, что эту задачу сейчас выполняют власти Белгорода – они начинают отстраивать разные линии обороны, которые не подходят для выполнения каких-то боевых задач, ее "проштрикнет" любая БТР, усиленная танками.
Полковник запаса подчеркнул, что это больше для картинки и пропаганды, чтобы потом отойти.
По его мнению, оккупанты в ближайшее время собираются отходить из материковой части Украины, в частности из Херсонской, Запорожской областей и даже из Донбасса.
Сейчас уже начинают отстраивать такие линии обороны, где будут героически удерживать от наступления на Россию западные войска. Поэтому оккупанты сейчас отправят войска в Белгород, а также будут строить такие "зубы дракона" и в Ростовской области. Скорее всего – это начало движения на отступление россиян,
– заявил Свитан.
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Как в ближайшее время будут разворачиваться события на фронте
Роман Свитан ранее предполагал, какими будут дальнейшие боевые действия со стороны ВСУ. По его словам:
- Россияне не успевают обустроить оборонительные постройки на Юге, поэтому рассматривают варианты для нового "жеста доброй воли". Поэтому ВСУ могут деоккупировать остальную часть Херсонской области и в ближайшее время выйти в Крым. По пути к освобождению полуострова украинские военные могут атаковать противника по двум направлениям.
- Один из самых опасных направлений – это из-под Орехового на Токмак, поскольку это кратчайшая дорога на Мелитополь, причем очень хорошая дорога. На движение войск на этом направлении не столь сильно влияют погодные условия.
- После того, как ВСУ освободили правобережье, появилось еще одно перспективное направление, которого очень опасаются россияне – это предполагаемое форсирование Днепра и Каховского водохранилища в районе Новой Каховки и дальше движение на Мелитополь.