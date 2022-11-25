Об этом 24 каналу сказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Он подчеркнул, что оккупанты давно заявляют, что якобы украинские войска находятся на территории России, в частности – в Херсонской, Донецкой, Луганщине и в Запорожье и т.д.

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По его словам, в этих провокациях наблюдается определенное движение к сдаче позиций Украины.

Россиян готовится к тому, чтобы они выдержали удар по своей территории России, такого рода провокации могут быть. То есть они сами с собой будут бороться, а потом расскажут сказку, что они победили злых украинцев и НАТО и удержали свою территорию.

– объяснил Свитан.

Он отметил, что эту задачу сейчас выполняют власти Белгорода – они начинают отстраивать разные линии обороны, которые не подходят для выполнения каких-то боевых задач, ее "проштрикнет" любая БТР, усиленная танками.

Полковник запаса подчеркнул, что это больше для картинки и пропаганды, чтобы потом отойти.

По его мнению, оккупанты в ближайшее время собираются отходить из материковой части Украины, в частности из Херсонской, Запорожской областей и даже из Донбасса.

Сейчас уже начинают отстраивать такие линии обороны, где будут героически удерживать от наступления на Россию западные войска. Поэтому оккупанты сейчас отправят войска в Белгород, а также будут строить такие "зубы дракона" и в Ростовской области. Скорее всего – это начало движения на отступление россиян,

– заявил Свитан.

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Как в ближайшее время будут разворачиваться события на фронте

Роман Свитан ранее предполагал, какими будут дальнейшие боевые действия со стороны ВСУ. По его словам: