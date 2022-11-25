Про це 24 каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Він наголосив, що окупанти давно заявляють, нібито українські війська перебувають на території Росії, зокрема – у Херсонщині, Донеччині, Луганщині та на Запоріжжі тощо.

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За його словами, в цих провокаціях простежується певний рух до здачі позицій Україні.

Росіян готують до того, щоб вони витримали удар по своїй території Росії, такого роду провокації можуть бути. Тобто вони самі з собою будуть боротися, а потім розкажуть казку, що вони перемогли злих українців і НАТО та втримали свою територію,

– пояснив Світан.

Він зазначив, що це завдання зараз виконує влада Бєлгорода – вони починають відбудовувати різні лінії оборони, але вони не підходять для виконання якихось бойових завдань, її "проштрикне" будь-яка БТР, посилена танками.

Полковник запасу наголосив, що це більше для якоїсь картинки та пропаганди, щоб потім відійти.

На його думку, окупанти у найближчий час збираються відходити з материкової частини України,зокрема з Херсонської, Запорізької областей та навіть з Донбасу.

Зараз вже починають відбудовувати такі лінію оборони, де будуть героїськи втримувати від наступу на Росію західних військ. Тому окупанти зараз відправлять війська в Бєлгород, а також будуть будувати такі "зуби дракона" і в Ростовській області. Швидше за все – це початок руху на відступ росіян,

– заявив Світан.

Дивіться повне інтерв'ю з Романом Світаном: відео 24 каналу



Як найближчим часом розгортатимуться події на фронті

Роман Світан раніше припускав, якими надалі будуть бойові дії з боку ЗСУ. Так, за його словами: