Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, глава Луганской ОВА говорил о продвижении украинских войск на участке фронта Сватово – Кременная.

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Как отметил Свитан, именно там проходит линия обороны россиян, которую они заняли после того, как отошли из-под Изюма и Лимана в Харьковской области, и удерживают в течение нескольких недель. Эта линия обороны врага протянулась с севера на юг – от города Валуйки Белгородской области России через Троицкое и Сватово до Кременной.

Украинские войска на этом участке постоянно атакуют оккупантов. Наступательные действия проводятся ежедневно. Мы идем вперед – где на 100 – 200 метров, где до километра,

– подчеркнул военный эксперт.

ВСУ готовятся к прорыву на участке Сватово – Кременная

Как рассказал Свитан, Вооруженные Силы Украины уверенно отодвигают врага в Луганской области.

Основная группировка украинских войск движется от Купянска к Сватово вдоль трассы, которая далее идет на юг – на Кременную.

Еще одна группировка ВСУ находится в районе села Макеевка Луганской области – посередине между Сватово и Кременной.

Как отметил военный эксперт, украинские войска освободили Макеевку недавно.

Это очень хороший плацдарм для движения на восток – в направлении Краснореченского, которое расположено на левом берегу реки Красная. Как раз там и пролегает та линия обороны врага, которую ВСУ в ближайшее время будут прорывать,

– сказал Свитан.

Какие условия нужны для наступления ВСУ в Луганской области

По словам военного эксперта, для дальнейшего наступления ВСУ должны быть соответствующие погодные условия.

Нужен мороз, ведь ВСУ имеют в основном легкую бронированную технику. Такая техника сможет двигаться в наступление, когда снежный покров промерзнет на несколько сантиметров.

Или же должна быть сухая погода. Как отметил Свитан, в этом году очень сухо и земля быстро впитывает влагу.

Военный эксперт уверен, что при благоприятной погоде ВСУ очень быстро начнут движение вперед.

При сухой погоде нужно несколько дней – и движение украинских войск возобновится. А прорыв линии обороны россиян от Сватово до Кременной дает ВСУ выход на оперативный простор для движения к Старобельску и Счастью,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Украинские военные давят на оккупантов возле Кременной

Он добавил, что также ВСУ осуществляют наступательные действия в районе самой Кременной. Там украинские военные существенно давят на оккупантов.

Кременная расположена на реке Красная, которая рассекает ее практически пополам. Поэтому правобережная группировка врага фактически недееспособна с военной точки зрения, ее можно легко смять,

– сказал Свитан.

Он добавил, что оккупанты это прекрасно понимают, поэтому пытаются благодаря контрнаступательным действиям уменьшить давление ВСУ.

Россияне зря надеются на перерыв

Российские войска надеются на то, что из-за погоды зимой наступление ВСУ остановится. Однако, по словам Свитана, для наступательных действий важно, чтобы зимой был мороз или было сухо. Он добавил, что в течение последних нескольких лет зимы в Украине сухие, а дождливые периоды длятся недолго.

Даже если зима будет теплой, я не думаю, что возникнут какие-то проблемы для продвижения наших войск. Возможно, будут определенные паузы, однако это не глобальная пауза до весны. Россияне зря надеются на перерыв,

– сказал военный эксперт.

Он добавил, что в Украине существенно изменилась погода зимой, и здесь сказывается глобальное потепление.

"На Донбассе примерно вдвое стало суше. В некоторых местах даже исчезла вода из колодцев. Поэтому, в принципе, больших проблем с продвижением зимой не будет", – отметил полковник запаса ВСУ.

Стрим Андрианы Кучер и Романа Свитана: смотрите полное видео

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