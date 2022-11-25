По словам советника Андрея Ермака, это происходит перед началом активности. Ведь эксперт прогнозировал, что война перешла во вторую фазу стратегического равновесия.

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Арестович рассказал, что происходит на Донбассе

Увеличится она (говорится об активности – 24 канал) со стороны противника, скорее всего, на Донецком и Луганском направлении. Потому что политической задачей так называемого "освобождения" Донецкой и Луганской области никто не снимает,
– заявил Алексей Арестович.

Объяснил, что именно поэтому российская армия сосредоточивает основные усилия на Донбассе. Там тоже собирает войска.

Однако советник Ермака уточнил, о каких именно российских войсках говорится: "Не войска, а слезы". Поэтому россияне попытаются наступить, однако, скорее всего, отступят.

"Ведь войска из Херсонского направления высвободились не только у них, но и у нас", - сказал Арестович.

Что происходит на Донбассе

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