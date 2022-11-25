По словам советника Андрея Ермака, это происходит перед началом активности. Ведь эксперт прогнозировал, что война перешла во вторую фазу стратегического равновесия.

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Арестович рассказал, что происходит на Донбассе

Увеличится она (говорится об активности – 24 канал) со стороны противника, скорее всего, на Донецком и Луганском направлении. Потому что политической задачей так называемого "освобождения" Донецкой и Луганской области никто не снимает,

– заявил Алексей Арестович.

Объяснил, что именно поэтому российская армия сосредоточивает основные усилия на Донбассе. Там тоже собирает войска.

Однако советник Ермака уточнил, о каких именно российских войсках говорится: "Не войска, а слезы". Поэтому россияне попытаются наступить, однако, скорее всего, отступят.

"Ведь войска из Херсонского направления высвободились не только у них, но и у нас", - сказал Арестович.

Что происходит на Донбассе

24 ноября британская разведка сообщила, что Москва, вероятнее всего, перебросила основные подразделения ВДС на Донецкий и Луганский фронты. Это произошло за последние две недели.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что 22 ноября россияне пытались пробить оборону ВСУ в районе поселка Невельского Ясиноватского района Донецкой области. Однако наши военные дали им мощный отпор.

Кроме того, представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что россияне пытаются продолжать наступление на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Однако у оккупантов ничего не получается, ведь наши военнослужащие построили мощную линию обороны.

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