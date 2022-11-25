За словами радника Андрія Єрмака, це відбувається перед початком якось активності. Адже експерт прогнозував, що війна перейшла у другу фазу стратегічної рівноваги.

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Арестович розповів, що відбувається на Донбасі

Збільшиться вона (мовиться про активність – 24 канал) зі сторони противника скоріш за все на Донецькому та Луганському напрямку. Тому що політичного завдання так званого "звільнення" Донецької та Луганської області ніхто не знімає,
– заявив Олексій Арестович.

Пояснив, що саме тому російська армія основні зусилля зосереджує на Донбасі. Там також збирає війська.

Проте радник Єрмака уточнив, про які саме російські війська мовиться: "Не війська, а сльози". Тому росіяни спробують наступити, проте, найімовірніше, таки відступлять.

"Адже війська з Херсонського напрямку вивільнилися сили не тільки у них, але й у нас", – сказав Арестович.

Що відбувається на Донбасі

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