Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Перша фаза відбулась з травня до початку вересня – фронт також перебував у зоні стратегічної вогневої рівноваги: ні ЗСУ не могли просунутися вперед, ні противник.
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Зимою особливий тип ведення бойових дій
За його словами, лише коли сталася блискуча Харківська операція, а потім не менш блискуча Херсонська, ситуація на фронті змінилась на нашу користь.
Зараз ми стали у другу фазу стратегічної рівноваги. Цілком логічно, що так відбулося. Попереду зима, в цей період – має бути особливий тип ведення бойових дій,
– наголосив експерт.
Ця війна на 95% артилерійська
Черник вважає, що оперативної паузи на фронті не буде. Події будуть розвиватися у режимі контрартилерійських великих дуелей і великих артилерійських ударів.
"Хоча, насправді, завжди так було і залишиться надалі. Єдина відмінність: вогневі вали противника щонайменше удвічі або навіть утричі знизилися", – зазначив співрозмовник.
На думку військового експерта, росіяни встали на шлях снарядного голоду, але це не означає, що у них закінчилися снаряди.
Спроби контрнаступальних дій можуть бути
Він зазначив, якщо погода буде морозною і важка техніка зможе рухатись ґрунтом (танк Т-39 і артилерійська установка важать – 42 тони, БМП і БТР – у межах 12 – 13 тонн), то найлогічніше, що спроби контрнаступальних дій і з нашої сторони, і зі сторони ворога будуть. Якщо зима буде м'якою і ґрунт в'язкий, то знову буде працювати артилерія.
В цю хвилину в частині якості ми на порядок вище, але на превеликий жаль в частині кількості противник щонайменше у двічі нас переважає,
– наголосив Петро Черник.
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Ситуація на війні: важливе
- На Донеччині окупанти готують примусово мобілізованих з території тимчасово окупованого регіону до лав російських окупаційних військ. Так званих інструкторів розміщають в приміщенні місцевого політехнічного технікуму, де, одночасно, навчаються студенти. Також росіяни переміщають у регіон окремі підрозділи з території чеченської республіки та зі складу ПВК "Вагнер".
- В країні-агресорці розглядається сценарій "наступу" ЗСУ у Бєлгородській області, який Кремль збирається імітувати. На думку колишнього співробітника СБУ Івана Ступака, можливо таким чином Москва спробує підняти патріотизм і об'єднати народ навколо війни.
- За повідомлення видання Politico, Росія, ймовірно, може застосувати хімічну зброю в Україні. Це може статися у випадку, коли окупанти продовжать зазнавати поразок та великих втрат на фронті. Така інформація може бути кроком на випередження з боку США.