З метою комплектування та поповнення втрат своїх підрозділів, ворог переміщує особовий склад та військову техніку до районів ведення бойових дій.

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Яка ситуація на головних напрямках

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з РСЗВ район населеного пункту Кустине Сумської області.

ворог обстріляв з РСЗВ район населеного пункту Кустине Сумської області. На Слобожанському напрямку , у прикордонних районах Бєлгородської області, росіяни продовжують утримувати угруповання військ для проведення демонстраційних дій. Окупанти періодично ведуть обстріли позицій наших військ, а також населених пунктів Харківської області поблизу державного кордону України.

, у прикордонних районах Бєлгородської області, росіяни продовжують утримувати угруповання військ для проведення демонстраційних дій. Окупанти періодично ведуть обстріли позицій наших військ, а також населених пунктів Харківської області поблизу державного кордону України. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник веде оборону й обстрілює населені пункти з танків, мінометів та ствольної артилерії.

противник веде оборону й обстрілює населені пункти з танків, мінометів та ствольної артилерії. На Бахмутському та Авдіївському напрямках найважча ситуація – там росіяни зосередили основні зусилля на веденні наступальних дій. Також вони обстрілюють населені міста та села з танків та артилерії різних типів.

найважча ситуація – там росіяни зосередили основні зусилля на веденні наступальних дій. Також вони обстрілюють населені міста та села з танків та артилерії різних типів. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках вороги обстріляли позиції Сил оборони України з танків та всього спектру артилерії. Від артилерійського вогню противника постраждали райони близько 10 населених пунктів. Також виявлено перегрупування окремих підрозділів окупантів в районі населеного пункту Молочанськ Запорізької області. За наявною інформацією, вивільнено окремі позиції та знято окремі блокпости.

вороги обстріляли позиції Сил оборони України з танків та всього спектру артилерії. Від артилерійського вогню противника постраждали райони близько 10 населених пунктів. Також виявлено перегрупування окремих підрозділів окупантів в районі населеного пункту Молочанськ Запорізької області. За наявною інформацією, вивільнено окремі позиції та знято окремі блокпости. На Криворізькому та Херсонському напрямках окупанти ведуть позиційну оборону, удосконалюють фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів, не припиняють артилерійські обстріли позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро.

Ворог підвозить на Донеччину нових примусово мобілізованих з окупованих територій

У місті Єнакієве, що на Донеччині, росіяни готують примусово мобілізованих з території тимчасово окупованого регіону до лав російських окупаційних військ. Крім цього, окупанти розміщують так званих інструкторів в приміщенні місцевого політехнічного технікуму, де, одночасно, навчаються студенти.

Натомість у тимчасово окуповане місто Дебальцеве на Донеччині ворог перемістив окремі підрозділи з території чеченської республіки та зі складу приватної військової компанії "Вагнер".

Що відбувається з боку Білорусі

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Ознак наступальних формувань з боку Білорусі теж немає.

Проте Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Росії проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір.

Довідка. За добу росіяни здійснили близько 15 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Натомість авіація Сил оборони України впродовж поточної доби завдала 2 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників.

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