З метою комплектування та поповнення втрат своїх підрозділів, ворог переміщує особовий склад та військову техніку до районів ведення бойових дій.
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Яка ситуація на головних напрямках
- На Сіверському напрямку ворог обстріляв з РСЗВ район населеного пункту Кустине Сумської області.
- На Слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської області, росіяни продовжують утримувати угруповання військ для проведення демонстраційних дій. Окупанти періодично ведуть обстріли позицій наших військ, а також населених пунктів Харківської області поблизу державного кордону України.
- На Куп'янському та Лиманському напрямках противник веде оборону й обстрілює населені пункти з танків, мінометів та ствольної артилерії.
- На Бахмутському та Авдіївському напрямках найважча ситуація – там росіяни зосередили основні зусилля на веденні наступальних дій. Також вони обстрілюють населені міста та села з танків та артилерії різних типів.
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках вороги обстріляли позиції Сил оборони України з танків та всього спектру артилерії. Від артилерійського вогню противника постраждали райони близько 10 населених пунктів. Також виявлено перегрупування окремих підрозділів окупантів в районі населеного пункту Молочанськ Запорізької області. За наявною інформацією, вивільнено окремі позиції та знято окремі блокпости.
- На Криворізькому та Херсонському напрямках окупанти ведуть позиційну оборону, удосконалюють фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів, не припиняють артилерійські обстріли позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро.
Ворог підвозить на Донеччину нових примусово мобілізованих з окупованих територій
У місті Єнакієве, що на Донеччині, росіяни готують примусово мобілізованих з території тимчасово окупованого регіону до лав російських окупаційних військ. Крім цього, окупанти розміщують так званих інструкторів в приміщенні місцевого політехнічного технікуму, де, одночасно, навчаються студенти.
Натомість у тимчасово окуповане місто Дебальцеве на Донеччині ворог перемістив окремі підрозділи з території чеченської республіки та зі складу приватної військової компанії "Вагнер".
Що відбувається з боку Білорусі
На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Ознак наступальних формувань з боку Білорусі теж немає.
Проте Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Росії проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір.
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