В целях комплектования и пополнения потерь своих подразделений, враг перемещает личный состав и военную технику в районы ведения боевых действий.
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Какая ситуация на главных направлениях
- На Северском направлении враг обстрелял из РСЗО район населенного пункта Кустино Сумской области.
- На Слобожанском направлении, в приграничных районах Белгородской области, россияне продолжают удерживать группировку войск для проведения демонстрационных действий. Оккупанты периодически ведут обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов Харьковской области вблизи государственной границы Украины.
- На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону и обстреливает населенные пункты из танков, минометов и ствольной артиллерии.
- На Бахмутском и Авдеевском направлениях тоже тяжелая ситуация – там россияне сосредоточили основные усилия на ведении наступательных действий. Также они обстреливают населенные города и деревни из танков и артиллерии разных типов.
- В Новопавловском и Запорожском направлениях враги обстреляли позиции Сил обороны Украины из танков и всего спектра артиллерии. От артиллерийского огня противника пострадали районы около 10 населённых пунктов. Также обнаружена перегруппировка отдельных подразделений оккупантов в районе населенного пункта Молочанск Запорожской области. По имеющейся информации, высвобождены отдельные позиции и сняты отдельные блокпосты.
- На Криворожском и Херсонском направлениях оккупанты ведут позиционную оборону, совершенствуют фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений, не прекращают артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр.
Враг подвозит в Донецкую область новых принудительно мобилизованных с оккупированных территорий
В городе Енакиево, что в Донецкой области, россияне готовят принудительно мобилизованных с территории временно оккупированного региона в ряды российских оккупационных войск. Кроме этого, оккупанты размещают так называемых инструкторов в помещении местного политехнического техникума, где в то же время учатся студенты.
Во временно оккупированный город Дебальцево в Донецкой области враг переместил отдельные подразделения с территории чеченской республики и из состава частной военной компании "Вагнер".
Что происходит со стороны Беларуси
На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Признаков наступательных формирований со стороны Беларуси тоже нет.
Тем не менее Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию России против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство.
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