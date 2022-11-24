Серед можливих ідей – так званий "наступ" ЗСУ у Бєлгородській області. Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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Експерт зазначив, що будь-яка нова інсинуація Росії не спрацює, але довгий період без перемог може підштовхнути Кремль до дій.

Останні 6 місяців російську аудиторію годують "інформаційним сурогатом" про "перегрупування", "жести доброї волі" тощо. Тому у російського народу зникає цікавість до теми війни, перегляди федеральних каналів падають й Кремлю терміново потрібно щось робити, підіймати градус, показувати якісь "перемоги",

– пояснив оглядач.

За його словами, у Москві серйозно розглядають сценарій загрози "українського наступу", який вони збираються імітувати.

"У них форма українських військових у достатку, вони можуть показати реконструкцію, під час якої російські військові, ФСБ і прикордонники шалено відбивають "український напад". Можливо таким чином спробують підняти патріотизм і об'єднати народ навколо війни, зробити велику основу для наступних хвиль мобілізації", – додав Ступак.

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На його думку, росіяни такий інформаційний меседж сприймуть, тому що у них до сьогодні не виникало запитань до кремлівських фейків.

"Їм "згодовували" відверту дичину, вони ведуться на все: про "хлопчика в трусиках", біолабораторії, отруйних комарів. Тому я вже нічому не здивуюся", – резюмував ексспівробітник СБУ.

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